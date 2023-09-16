В Астане на общегородской субботник вышли более 56 тысяч человек
В столице с 16 сентября по 14 октября проводится традиционный экологический месяц "Жасыл Астана", сообщает официальный сайт акимата города.
В рамках данной работы проводится несколько коммунальных и общегородских субботников с участием городских служб, трудовых коллективов и активных горожан.
Фото: акимат Астаны
Сегодня в общегородском субботнике, который стартовал с 09:00, приняли участие молодежь, волонтеры, сотрудники более 200 компаний, представители МСБ, госорганов и все неравнодушные, которые очистили территорию возле своих организаций, офисов и т.д.
Фото: акимат Астаны
На субботниках, которые продлятся до 14 октября, проводится санитарная очистка, благоустройство и озеленение территории столицы.
Фото: акимат Астаны
До 12:00 часов горожане вывезли почти 110 тонн мусора. Они посадили около 1200 зеленых насаждений. Среди высаженной зелени – вяз, клен, сосна, кустарники.
Фото: акимат Астаны
Для уточнения участков сбора и посадки деревьев горожане могут обратиться в аппараты акимов районов по следующим номерам телефонов:
- Район Алматы: 8 747 032 65 07;
- Район Байконыр: 8 701 553 26 27;
- Район Сарыарка: 8 701 272 50 71;
- Район Есиль: 8 778 900 18 61;
- Район Нура: 8 701 719 91 39.
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