Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Астане на общегородской субботник вышли более 56 тысяч человек

субботник Фото: акимат Астаны
В столице в рамках экологического месячника "Жасыл Астана" прошел общегородской субботник. На очистку Астаны от мусора вышли более 56 тысяч горожан.

В столице с 16 сентября по 14 октября проводится традиционный экологический месяц "Жасыл Астана", сообщает официальный сайт акимата города.

В рамках данной работы проводится несколько коммунальных и общегородских субботников с участием городских служб, трудовых коллективов и активных горожан.

люди

Фото: акимат Астаны

Сегодня в общегородском субботнике, который стартовал с 09:00, приняли участие молодежь, волонтеры, сотрудники более 200 компаний, представители МСБ, госорганов и все неравнодушные, которые очистили территорию возле своих организаций, офисов и т.д.

люди

Фото: акимат Астаны

На субботниках, которые продлятся до 14 октября, проводится санитарная очистка, благоустройство и озеленение территории столицы.

люди

Фото: акимат Астаны

До 12:00 часов горожане вывезли почти 110 тонн мусора. Они посадили около 1200 зеленых насаждений. Среди высаженной зелени – вяз, клен, сосна, кустарники.

люди

Фото: акимат Астаны

Для уточнения участков сбора и посадки деревьев горожане могут обратиться в аппараты акимов районов по следующим номерам телефонов:

  • Район Алматы: 8 747 032 65 07;
  • Район Байконыр: 8 701 553 26 27;
  • Район Сарыарка: 8 701 272 50 71;
  • Район Есиль: 8 778 900 18 61;
  • Район Нура: 8 701 719 91 39.

Читайте также

Алматы
17 сентября Алматы будет праздновать День города
Айсулу Омарова
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мокрый снег, град, дожди и жара до +28 ожидаются в Казахстане
Мокрый снег, град, дожди и жара до +28 ожидаются в Казахстане
Алматинцам напомнили важную деталь при оплате штрафов за нарушение ПДД
Алматинцам напомнили важную деталь при оплате штрафов за нарушение ПДД
ромашки
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Три города в Казахстане могут превратиться в села
Три казахстанских города могут превратиться в села
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления