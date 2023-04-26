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Законодательство РК

Какие квоты установят при поступлении в вузы

Квоты приема в вузы Фото: unsplash
Министерство просвещения разработало проект приказа "Об утверждении размеров квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования", сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту, будут установлены размеры квоты приема при поступлении на учебу в вузы от утвержденного государственного образовательного заказа для:

  1. граждан из числа лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью – 1%;
  2. ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, – 0,5%;
  3. граждан из числа сельской молодежи на обучение по образовательным программам, определяющим социально-экономическое развитие села, – 35%;
  4. лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, – 4%;
  5. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан РК из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия, – 1%;
  6. граждан РК из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные правительством РК, – 5%;
  7. детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей, – 5%;
  8. детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, – 1%;
  9. детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы, – 1%.

Проект на публичном обсуждении до 15 мая 2023 года.

При этом в настоящее время действуют общие размеры квоты на поступление в вузы, колледжи и профтехучилища, утвержденные постановлением правительства от 28 февраля 2012 года.

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