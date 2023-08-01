В Казахстане установили размеры квот приема при поступлении на учебу в вузы
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр науки и высшего образования РК приказом от 26 июля 2023 года утвердил размеры квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования, сообщает Zakon.kz.
В частности, утверждены размеры квоты приема при поступлении на учебу в вузы от утвержденного государственного образовательного заказа для:
- граждан из числа лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью – 1%;
- ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, – 0,5%;
- граждан из числа сельской молодежи на обучение по образовательным программам, определяющим социально-экономическое развитие села, – 35%;
- лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, - 4%;
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан РК из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия, - 1%;
- граждан РК из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные правительством страны, – 5%;
- детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей, – 5%;
- детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, – 1%;
- детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы, – 1%.
Приказ вводится в действие с 1 августа 2023 года.
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