В Казахстане установили размеры квот приема при поступлении на учебу в вузы

Министр науки и высшего образования РК приказом от 26 июля 2023 года утвердил размеры квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены размеры квоты приема при поступлении на учебу в вузы от утвержденного государственного образовательного заказа для:

граждан из числа лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью – 1%;

ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, – 0,5%;

граждан из числа сельской молодежи на обучение по образовательным программам, определяющим социально-экономическое развитие села, – 35%;

лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, - 4%;

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан РК из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия, - 1%;

граждан РК из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные правительством страны, – 5%;

детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей, – 5%;

детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, – 1%;

детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы, – 1%.

Приказ вводится в действие с 1 августа 2023 года.

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