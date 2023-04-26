Казахстан может стать полноправным членом Института ЦАРЭС

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты ратифицировали Соглашение об учреждении Института Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества. Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представил документ министр национальной экономики Алибек Куантыров. Он отметил, что Институт ЦАРЭС создали 11 стран и 7 международных организаций и он был официально открыт 15 марта 2015 года в Урумчи.

"Страны ЦАРЭС проголосовали за место его расположения в КНР, так как Китай – первый из стран безвозмездно предоставил помещение и предложил финансовый вклад в его работу. В настоящее время в ИЦ работает 35 сотрудников. В указанном документе предусмотрена следующая оговорка: "Члены персонала Института ЦАРЭС освобождаются от обложения налогами своих окладов и вознаграждений, выплачиваемых им ИЦ, за исключением граждан Республики Казахстан", – заявил министр.

При этом он отметил, что казахстанская сторона подписала соглашение об учреждении Института ЦАРЭС 21 февраля 2022 года и на сегодня имеет статус наблюдателя. Полноправным членом Института Казахстан станет после ратификации данного соглашения.



В случае же принятия закона о ратификации соглашения Института ЦАРЭС Казахстан станет полноправным членом института ЦАРЭС и получит доступ к базе знаний Института, а также возможность финансирования Институтом казахстанских исследовательских проектов и создания филиала Института ЦАРЭС в Республике Казахстан.

Ранее депутаты Мажилиса ратифицировали Соглашение, которым создаются условия для трансграничного обмена сведениями кредитных историй в рамках Евразийского экономического союза.