Куда исчезают собаки в Талгаре: расследование волонтеров привело в шок общественность
Волонтеры отметили, что ранее не публиковали данное видео. Все собаки убиты ударом в голову и освежеваны на мясо.
По словам зоозащитников, все собаки хозяйские. В яме – куча ошейников.
Волонтеры не сразу заявили о своей находке, они решили провести самостоятельное расследование. Купили и установили фотоловушку. На нее попала машина отлова Талгарского района.
"Позже кто-то забетонировал могильник", – рассказали волонтеры.
Недавно волонтеры поехали в управление под видом поиска своей пропавшей собаки. Им дали информацию, что талгарский отлов забирает только хозяйских собак и сразу проводят эвтаназию. Там же им дали телефон бригадира отлова, который заявил им по телефону, что собак не было.
Видео 18+
В ДП Алматинской области сообщили, что это прошлогоднее видео.
"Волонтеры выложили видео только сейчас. Скотомогильник сейчас забетонирован, не представляется возможности его сейчас осмотреть. Вызвали ветврача и волонтера", – рассказали в ДП Алматинской области.