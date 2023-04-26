Куда исчезают собаки в Талгаре: расследование волонтеров привело в шок общественность

Волонтеры опубликовали результаты самостоятельного расследования. В поселке Кендала Талгарского района был обнаружен скотомогильник, там сотни выпотрошенных собак, сообщает Zakon.kz.

Волонтеры отметили, что ранее не публиковали данное видео. Все собаки убиты ударом в голову и освежеваны на мясо.

По словам зоозащитников, все собаки хозяйские. В яме – куча ошейников.

Волонтеры не сразу заявили о своей находке, они решили провести самостоятельное расследование. Купили и установили фотоловушку. На нее попала машина отлова Талгарского района.

"Позже кто-то забетонировал могильник", – рассказали волонтеры.

Недавно волонтеры поехали в управление под видом поиска своей пропавшей собаки. Им дали информацию, что талгарский отлов забирает только хозяйских собак и сразу проводят эвтаназию. Там же им дали телефон бригадира отлова, который заявил им по телефону, что собак не было.

Видео 18+

В ДП Алматинской области сообщили, что это прошлогоднее видео.

"Волонтеры выложили видео только сейчас. Скотомогильник сейчас забетонирован, не представляется возможности его сейчас осмотреть. Вызвали ветврача и волонтера", – рассказали в ДП Алматинской области.