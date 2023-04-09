В Акмолинской области мужчины разделали собаку, чтобы съесть

Фото: freepik

Факт жестокого обращения с животными выявили акмолинские полицейские в Атбасаре. Двое местных жителей разделали приглянувшуюся на улице собаку, и забрали мясо домой, сообщает Zakon.kz.

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