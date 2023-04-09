В Акмолинской области мужчины разделали собаку, чтобы съесть
Фото: freepik
Факт жестокого обращения с животными выявили акмолинские полицейские в Атбасаре. Двое местных жителей разделали приглянувшуюся на улице собаку, и забрали мясо домой, сообщает Zakon.kz.
"7 апреля в городе Атбасар участковый инспектор полиции выявил факт разделывания туши собаки местными жителями. Предварительно установлено, что в ночное время двое мужчин, приметив на улице собаку, приняли решение употребить ее в пищу. Они убили животное ножом, разделали тушу и забрали мясо домой, а остальные части оставили на месте происшествия".ДП Акмолинской области
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по ст. 316 ч.3 УК РК (жестокое обращение с животными).
В ходе дальнейших следственных действий, останки собаки обнаружены и изъяты. Горожане признались в совершении преступления. В настоящее время расследование инцидента продолжается, полицейские устанавливают иные обстоятельства происшествия.
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