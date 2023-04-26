Банки могут обязать возмещать ущерб казахстанцам, на которых мошенники оформили кредиты

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка прорабатывает вопрос о возмещении ущерба казахстанцам, на которых мошенники оформили кредиты, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах Мажилиса председатель АРРФР Мадина Абылкасымова рассказала, что сейчас с банками второго уровня и госорганами вырабатывается законодательный механизм по возмещению ущерба пострадавшим гражданам.

"То есть это может быть или оформление кредита мошенническим путем, или это списание собственных средств заемщика. Вместе с тем, если нет решения суда, то такое возмещение со стороны финансовой организации не проводится. Второе, очень важное, если сама информационная безопасность или информационные системы позволили снять средства с денег вкладчика, то есть это не вина вкладчика, мы хотим на законодательном уровне предусмотреть обязанность банка по возмещению ущерба". Мадина Абылкасымова

Сейчас разрабатывается механизм и алгоритм, где четко прописаны все типологии мошеннических операций, требования к информационной безопасности, к мобильным приложениям, которые должны соблюдаться.

"И при нарушении этих требований будут соответствующие последствия для финансовых организаций". Мадина Абылкасымова

Законопроект планируют внести в Мажилис до конца июня 2023 года.

Ранее казахстанцев предупредили об активизации кредитных мошенников в популярном мессенджере Telegram.