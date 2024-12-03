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Законодательство РК

Мошенники оформили на вас кредит: что делать

Хакеры, хакер, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, мошенник, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 15:10 Фото: freepik
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) дало инструкцию, что делать, если мошенники оформили на вас кредит, сообщает Zakon.kz.

Во-первых, чтобы узнать, не выдан ли кредит на ваше имя без вашего ведома, нужно регулярно проверять свою кредитную историю. Отчет можно получить в Государственном кредитном бюро, Первом кредитном бюро, ЦОНе или через портал eGov.kz.

В АРРФР рекомендуют проверять свою кредитную историю хотя бы раз в квартал.

Что делать в случае мошеннического кредита

  • узнать название кредитной организации, в которой был выдан кредит, и обратиться туда;
  • потребовать от кредитора проведения внутреннего служебного расследования;
  • потребовать копии договора, приложений к нему и документов, удостоверяющих личность, а также реквизиты счета, на который были переведены деньги;
  • указать данные сотрудника, выдавшего кредит и подписавшего договор;
  • обратиться в правоохранительные органы.
"Ваши заявления должны быть зарегистрированы, а также на экземплярах заявления, которые у вас хранятся, должен быть проставлен регистрационный номер, указанный на дату поступления заявления", – советуют в агентстве.

Что делать, если кредитная организация не предоставляет документы

Следует подать жалобу в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан.

"Если кредитная организация не может доказать, что деньги были похищены мошенниками на основании вашего удостоверения личности, необходимо обратиться в суд по месту нахождения о признании сделки недействительной", – отметили в АРРФР.

Если решение суда вынесено в вашу пользу, то кредитная организация:

  • перестает требовать от вас оплату;
  • списывает долг.

При этом необходимо направить письмо в кредитное бюро с просьбой удалить информацию о чужом долге из вашей кредитной истории.

Ранее в Астане на конференции "Интернет-мошенничество: противодействие, превенция, коммуникация" спикеры обсудили, кто должен нести ответственность за долги по кредитам из-за мошенников.

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