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"Король грунта" планирует выступить на "Мастерсе" в Риме

Теннис Турнир Рим Фото: instagram/rafaelnadal
Миллионы болельщиков по всему миру в ожидании возвращения на корты знаменитого испанского теннисиста Рафаэля Надаля, который в рамках подготовки к "Ролан Гаррос-2023" хочет выступить на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме (Италия), сообщает Zakon.kz.

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22-кратный победитель турниров "Большого шлема" практически пропустил начало нынешнего сезона, за исключением Australian Open-2023, после которого он получил травму бедра. И спустя три месяца "грунтовый король" надеется вернуться на мировую арену, чтобы выступить на "Мастерсе" в Риме. 14-кратный победитель Открытого чемпионата Франции в эти дни ведет тренировки на грунтовом покрытии своей академии.

Теннис Подготовка Рим

Фото: instagram/rafaelnadal

В последнее время испанца преследуют травмы различного характера. Из-за этого он пропустил начало грунтового сезона, а именно фанаты не смогли увидеть своего любимца на престижном турнире в Монте-Карло, где он становился чемпионом неоднократно. 

Несколько дней назад Надаль снялся с "Мастерса" в Мадриде, оповестив общественность, что продолжает курс реабилитации. Помимо фанатов, состоянием здоровья Рафаэля обеспокоены организаторы "Роллан Гаррос", которые также ждут возвращения 14-кратного чемпиона данного турнира, рекордсмена французского первенства по титулам. 

ATP 1000 Rome с призовым фондом более 8 млн евро стартует 10 мая.   

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