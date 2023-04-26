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В Мексике нашли более 10 тысяч бутылок от текилы с жидким метамфетамином внутри

Метамфетамин в бутылках Фото: Zakon.kz
Перехваченные военными 11 520 бутылок предназначались для экспорта. Странную жидкость помогли найти собаки, сообщает Zakon.kz.

Инспекторы ВМС Мексики перехватили 11 520 бутылок текилы, предназначенных для экспорта, в которых на самом деле содержалось почти 10 тонн концентрированного жидкого метамфетамина.

Всего в бутылках содержалось около 8 640 кг метамфетамина. Жидкий метамфетами обычно доставляют на специализированные предприятия, где из него извлекают воду, после чего наркотик возвращается в свою обычную кристаллическую форму.

Cобака-ищейка указала инспекторам на картонные коробки со стеклянными бутылками, наполненными коричневатой жидкостью, по цвету напоминающей текилу "аньехо". Этикеток на бутылках не было.

Мексика является единственным в мире производителем настоящей текилы. Хотя не было зарегистрировано ни одного случая попадания таких бутылок к потребителям, проглатывание этой смеси было бы чрезвычайно опасным.

Мексика также стала крупным производителем метамфетамина, и контрабандистов часто пограничники. Наркотики находят как в тарах для автомобильных стеклоомывателей, так и в и других емкостях.


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