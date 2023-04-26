Стало известно, когда Эмомали Рахмон прилетит в Казахстан

Фото: akorda.kz

25 апреля 2023 года в Астане состоялся очередной раунд политических консультаций между Таджикистаном и Казахстаном. Делегации сторон возглавили заместители министров иностранных дел Содик Имоми и Ермухамбет Конуспаев, сообщает Zakon.kz.

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