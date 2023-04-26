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Стало известно, когда Эмомали Рахмон прилетит в Казахстан

Стало известно, когда Эмомали Рахмон прилетит в Казахстан Фото: akorda.kz
25 апреля 2023 года в Астане состоялся очередной раунд политических консультаций между Таджикистаном и Казахстаном. Делегации сторон возглавили заместители министров иностранных дел Содик Имоми и Ермухамбет Конуспаев, сообщает Zakon.kz.

По данным МИД Таджикистана, особое внимание было уделено ходу подготовки к запланированному 3-4 государственному визиту президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Казахстан.

"Стороны подробно рассмотрели актуальные вопросы таджикско-казахстанских отношений, провели обмен мнениями о взаимодействии двух стран в рамках международных организаций и проблематике региональной безопасности", – говорится в сообщении.

О том, что таджикский лидер Эмомали Рахмон посетит Казахстан с госвизитом, стало известно в понедельник, 24 апреля 2023 года.

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Динара Халдарова
Астана МИД РК Рахмон Эмомали Казахстан Таджикистан
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