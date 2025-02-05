Есть ли казахстанцы в американских миграционных лагерях, рассказали в МИД

Заместитель министра иностранных дел Ермухамбет Конуспаев заявил, что в американских миграционных лагерях нет казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах Мажилиса 5 февраля 2025 года он отметил, что посольство Казахстана в Вашингтоне и другие консульские учреждения ведут постоянный учет граждан, которые находятся на территории США.

"Недавно было сделано объявление нашим посольством, что планируются такие меры по отношению к гражданам, которые находятся нелегально на территории данной страны. Соответственно, было приглашение урегулировать данный вопрос. По статистике не помню, сколько конкретно граждан находится на нелегальном положении. Но им всем уже направлено предупреждение", – сказал Ермухамбет Конуспаев.

Он затруднился назвать ориентировочное число казахстанцев, находящихся нелегально в США.

Ранее сообщалось, что порядка 370 казахстанцев подлежат депортации из-за ужесточения миграционной политики США. В МИД РК подчеркнули, что выселение мигрантов – рутинные мероприятия, которые проводятся ежедневно в каждом государстве.