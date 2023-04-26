Из Казахстана в Китай пытались вывезти контрабандный янтарь

На таможенном посту "Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" пытались вывезти контрабандным путем янтарь общим весом 336 грамм. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента государственных доходов по области Жетысу, передает Zakon.kz.

Контрабанда выявлена в первый же день открытия "МЦПС "Хоргос" сотрудниками таможенного поста ДГД по области Жетысу совместно с сотрудниками Погранслужбы КНБ РК и ДЭР.

"В ходе проведения таможенного контроля в виде осмотра автотранспортного средства пресечен факт вывоза из Казахстана в КНР камней в количестве 9 штук общим весом 336 грамм – предположительно "янтарь", которые незаконно перемещались в багажном отсеке автотранспортного средства под управлением гражданина РК М.", - сообщили в ДГД.





Фото: ДГД по области Жетысу





Контрабандный товар направлен на экспертизу в Центральную таможенную лабораторию для установления соответствия классификационных и стоимостных характеристик драгоценных камней требованиям нормативно-технической документации и вынесения окончательного решения в отношении виновного лица.

Как отметили в департаменте, в случае подтверждения лабораторией, что задержанные камни относятся к категории драгоценных камней, перевозчик товара будет привлечено к административной ответственности по статье 545 КоАП РК за несоблюдение порядка применения запретов и ограничений при перемещении товаров.

В этом случае предусмотрен штраф на физических лиц в размере 15 МРП (51 750 тенге), с возможной конфискацией товара.

Если же не подтвердится, что это драгоценные камни, то по статье 551 КоАП РК предусмотрена ответственность за недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров. В этом случае предусмотрен штраф на физических лиц в размере 30 МРП (103 500 тенге).

В ДГД напомнили, что после трехлетнего приостановления деятельности с 24 апреля 2023 года свою работу возобновил ТП "МЦПС "Хоргос" и попросили всех посетителей неукоснительно соблюдать таможенное законодательство РК и ЕАЭС.