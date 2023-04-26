Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Нелегальный пляж в Астане закрыт из-за сточных вод

Астана купание пляж Есиль запрет сточные воды Фото: Zakon.kz
О том, где астанчане летом смогут отдохнуть на реке, а где купание запрещено, рассказали 26 апреля представители МЧС, передает Zakon.kz.

Как уточнил председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Бауыржан Сыздыков, помимо специально оборудованных мест в Астане существуют и так называемые нелегальные пляжи. Один из таких пляжей в этом купальном сезоне будет закрыт.

"В устье ручья Акбулак на реке Есиль есть несанкционированное место купания. До народа мы должны довести, и народ должен правильно понимать, почему там будет запрещено купание. К сожалению, на этом месте выше по течению есть выход сточных вод. Департамент санэпиднадзора разрешение не дает на купание в этом месте, потому что это может повлиять на здоровье отдыхающих". Бауыржан Сыздыков

По его словам, в Астане к купальному сезону подготавливаются три объекта. Это исторический городской центральный пляж, находящийся в центральном парке, пляж "Три пескаря" и еще один новый, который сейчас подготавливает акимат в районе улицы Ш. Бейсековой. Там планируется открыть место отдыха с большой вместимостью.

Читайте также

Министр Куантыров про налог на роскошь: Богатство сложно измерить в деньгах

В Казахстане улучшат защиту прав людей с ограниченными возможностями

Анастасия Прилепская
Астана Есиль Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кариму Масимову вынесли приговор
Кариму Масимову вынесли приговор
Разработаны правила назначения выплаты на погребение
В Казахстане разработали новые правила назначения выплаты на погребение
какие размеры пособия получают многодетные семьи в 2023 году
Какие размеры пособий получают многодетные семьи в 2023 году
Филипп Киркоров рассказал, что его держит в России
Филипп Киркоров рассказал, что его держит в России
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления