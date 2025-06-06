#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
510.19
582.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
510.19
582.79
6.46
Происшествия

На пляже в Астане предотвратили трагедию: мальчику стало плохо на воде

Спасительный круг, Астана, река, дети, спасатели , фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2025 22:43 Фото: freepik
В районе Сарыарка на коммунальном пляже у моста по улице Ш.Бейсековой 6 июня сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС спасли 11-летнего ребенка, которому стало плохо во время купания, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, инцидент произошел во время планового патрулирования спасателей. У мальчика в воде свело мышцу ноги, он начал паниковать и испытывать затруднения при движении.

"Спасатели оперативно извлекли ребенка из воды. Медицинская помощь не потребовалась – его состояние оценивается как удовлетворительное", – уточнили в ведомстве.

В МЧС напомнили родителям о необходимости строго соблюдать правила безопасности на воде и не оставлять детей без присмотра.

Ранее были названы пять ловушек отдыха с ребенком. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
В Балхаше экс-полицейский жестоко избил бывшую жену
Происшествия
19:06, Сегодня
В Балхаше экс-полицейский жестоко избил бывшую жену
Авария на месторождении в Мангистау: зафиксирован выброс газоводяной смеси
Происшествия
16:51, Сегодня
Авария на месторождении в Мангистау: зафиксирован выброс газоводяной смеси
Девочке ампутировали ноги после ДТП с автобусом: в акимате Астаны рассказали, как помогут семье
Происшествия
16:24, Сегодня
Девочке ампутировали ноги после ДТП с автобусом: в акимате Астаны рассказали, как помогут семье
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: