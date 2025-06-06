На пляже в Астане предотвратили трагедию: мальчику стало плохо на воде

В районе Сарыарка на коммунальном пляже у моста по улице Ш.Бейсековой 6 июня сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС спасли 11-летнего ребенка, которому стало плохо во время купания, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, инцидент произошел во время планового патрулирования спасателей. У мальчика в воде свело мышцу ноги, он начал паниковать и испытывать затруднения при движении.

"Спасатели оперативно извлекли ребенка из воды. Медицинская помощь не потребовалась – его состояние оценивается как удовлетворительное", – уточнили в ведомстве.

В МЧС напомнили родителям о необходимости строго соблюдать правила безопасности на воде и не оставлять детей без присмотра.

Ранее были названы пять ловушек отдыха с ребенком.

