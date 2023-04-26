Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Скелет человека в мешке обнаружили в Экибастузе

Скелет человека в мешке обнаружен в Экибастузе Фото: polisia.kz
В Экибастузе 24 апреля в талых водах, при въезде на старое кладбище, в полиэтиленовом мешке обнаружили скелетированный труп человека, сообщает Zakon.kz.

Полиция начала досудебное расследование по ст. 99 УК РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

"На скелетированном трупе были футболка Adidas синего цвета с эмблемой команды "Челси", спортивное трико Nike черного цвета; мужская кофта с замком темного цвета с серыми полосками, носки черного цвета", – говорится в сообщении ДП Павлодарской области. 

Полиция просит оказать содействие в установлении личности.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: дежурная часть УП города Экибастуза: 8 (7187) 75-06-06, 75-05-54, 75-05-45; отдел криминальной полиции: 8-776-269-41-28, 8-775-334-57-95; по номеру 102.

Ранее на кладбище Кокшетау нашли пакет с человеческими останками.

Читайте также

Убийство юриста "АрселорМитталТемиртау": задержаны двое подозреваемых

После шокирующего видео волонтеров о скотомогильнике полиция начала расследование

В Усть-Каменогорске огонь повредил пять балконов

Анастасия Стативкина
Павлодар Экибастуз
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кариму Масимову вынесли приговор
Кариму Масимову вынесли приговор
Разработаны правила назначения выплаты на погребение
В Казахстане разработали новые правила назначения выплаты на погребение
какие размеры пособия получают многодетные семьи в 2023 году
Какие размеры пособий получают многодетные семьи в 2023 году
Филипп Киркоров рассказал, что его держит в России
Филипп Киркоров рассказал, что его держит в России
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления