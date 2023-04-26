Скелет человека в мешке обнаружили в Экибастузе
Фото: polisia.kz
В Экибастузе 24 апреля в талых водах, при въезде на старое кладбище, в полиэтиленовом мешке обнаружили скелетированный труп человека, сообщает Zakon.kz.
Полиция начала досудебное расследование по ст. 99 УК РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
"На скелетированном трупе были футболка Adidas синего цвета с эмблемой команды "Челси", спортивное трико Nike черного цвета; мужская кофта с замком темного цвета с серыми полосками, носки черного цвета", – говорится в сообщении ДП Павлодарской области.
Полиция просит оказать содействие в установлении личности.
Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: дежурная часть УП города Экибастуза: 8 (7187) 75-06-06, 75-05-54, 75-05-45; отдел криминальной полиции: 8-776-269-41-28, 8-775-334-57-95; по номеру 102.
Ранее на кладбище Кокшетау нашли пакет с человеческими останками.
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