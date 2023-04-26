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Сколько ветеранов ВОВ проживает в Казахстане

Казахстан ветераны выплаты Фото: Zakon.kz
По информации министра труда и социальной защиты населения Тамары Дуйсеновой, в стране осталось 237 ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает Zakon.kz.

Об этом глава Минтруда рассказала в кулуарах Мажилиса 26 апреля.

"Сегодня утром посмотрела, 237 человек (ветеранов ВОВ. – Прим. ред.). Им будут выплачены 9 мая соответствующие материальные поощрения во всех областях. Одинаково, но где-то может больше. По предложению акиматов, не менее 1,5 млн тенге".Тамара Дуйсенова

Ранее маслихат Астаны подготовил решение об оказании в 2023 году дополнительной социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и другим лицам из числа не вступивших в повторный брак вдов воинов, погибших в ВОВ, в связи с празднованием Дня Победы. Было решено каждому зарегистрированному и постоянно проживающему в городе Астане ветерану Великой Отечественной войны оказать помощь в размере 800 тыс. тенге.

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