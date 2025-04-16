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Общество

Сколько в Казахстане живет ветеранов

сколько в Казахстане ветеранов ВОО, сколько им платит государство, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 09:30 Фото: Минтруда
В Министерстве труда и социальной защиты населения 16 апреля рассказали о том, сколько в стране живет ветеранов Великой Отечественной войны, и какую они получают помощь от государства, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 апреля 2025 года в Казахстане проживает 83 048 ветеранов, из них:

  • 111 ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ);
  • 16 796 ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ
  • 26 553 ветерана боевых действий на территории других государств
  • 39 588 тружеников тыла в годы ВОВ.
"С начала 2025 года указанным категориям граждан было выплачено специальное государственное пособие на сумму 4,3 млрд тенге. В текущем году на эти цели предусмотрено 17 млрд тенге", – рассказали в Минтруда.

Ежемесячное специальное государственное пособие из республиканского бюджета выплачивается всем категориям ветеранов, независимо от получения иных социальных выплат, в следующих размерах:

1) ветераны ВОВ – 16 МРП (в 2025 году – 62 912 тенге);

2) ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, из них:

– лица, приравненные по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 7,55 МРП (в 2025 году – 29 687 тенге);

– лица, приравненные по льготам к участникам ВОВ – 6,19 МРП (в 2025 году – 24 339 тенге);

3) ветераны боевых действий на территории других государств, из них:

– участники боевых действий в Афганистане – 6,19 МРП (в 2025 году – 24 339 тенге);

– военнослужащие, выполнявшие задачи по усилению охраны границы СНГ на таджикско-афганском участке, принимавшие участие в международной миротворческой операции в Ираке, в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе – 4,8 МРП (в 2025 году – 18 874 тенге);

4) труженики тыла в годы ВОВ – 2,13 МРП (в 2025 году – 8 376 тенге).

В Астане живут шесть ветеранов Великой Отечественной войны, и им в честь 80-летия Победы были выплачены социальные выплаты по 5 млн тенге.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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