Министр Куантыров про налог на роскошь: Богатство сложно измерить в деньгах

Комментируя идею налога на роскошь, министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах Мажилиса 26 апреля отметил, что богатство сложно измерить в деньгах, сообщает Zakon.kz.

Журналисты попросили министра дать определение понятию "богатый человек", которого будут облагать налогом на роскошь.

"Понятие "богатый человек" – очень разнородное. Ыбырай Алтынсарин сказал: "Богатство казахов в труде и довольстве". Богатство сложно в деньгах измерять. Мы не говорим о богатых людях, мы говорим о налоге на роскошь. Он, наверное, не будет называться налогом на роскошь. Он подразумевает налог на дорогостоящие товары. Его в народе называют налог на роскошь, чтобы было понятно. Это налог на дорогие авто, авиапарк, на яхты, на меховые дорогие изделия, на драгоценности, антиквариат". Алибек Куантыров

Ранее он рассказал, что в первом квартале 2023 года профильные госорганы планируют активно работать над созданием нового Налогового кодекса, в который войдут нормы о налоге на роскошь. Сам налог планируют ввести с 2024 года.