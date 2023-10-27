Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Коснется ли налог на роскошь предметов, купленных в кредит

Казахстан налог на роскошь Фото: pixabay
Министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах Сената рассказал, что налог на роскошь коснется и имущества, взятого в кредит, сообщает Zakon.kz.

Налог на роскошь будет касаться всего дорогого имущества, и неважно, каким образом его приобрели.

"Неважно, как человек покупает: в долг берет или в кредит. Главное, чтобы он оплатил регистрационный сбор за тот или иной объект движимого или недвижимого имущества. Например, автомобиль, стоимостью условно 200 тысяч долларов. Даже если в кредит купят, будут платить налог на роскошь. (...) Если человек покупает и частично берет автокредит, дорогой мой, заплати налог на роскошь помимо налога на транспорт".Алибек Куантыров

Шкалу и суммы сейчас пока обсуждают.

Журналисты поинтересовались, будут ли облагаться налогом на роскошь айфоны и брендовые сумки.

"Айфон – нет. Мы же говорим про дорогостоящие вещи. Айфон стоит максимум полторы-две тысячи долларов. Это его вообще не касается. Бредовая одежда, сумочка, которая стоит две-три тысяч долларов, здесь никто не обеднеет, если оплатит налог на роскошь. Но я не знаю, сколько сумочки стоят. Я знаю, что сумочки дороже могут стоить".Алибек Куантыров

Министр также сообщал, что налог на роскошь в основном коснется дорогостоящего импортного имущества. Взимать его будут при ввозе в Казахстан.

Читайте также

пропускной режим в горах Алматы
На дороге Медеу – Шымбулак в Алматы установили пропускной режим
Казахстан Астана студент дети старики издевательство суд
Студент, который издевался над стариками и детьми: Я лишь хотел их припугнуть
Главные события 27 октября
"Антинародный" налоговый кодекс, охота на сайгаков и скандал с Али Окаповым: главное за день 27 октября
Жадра Жулмухаметова
Сенат Парламента РК МНЭ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Али Окапов сделал громкое заявление
Али Окапов сделал громкое заявление из-за ордена "Курмет"
Аида Балаева прокомментировала скандал с награждением Али Окапова орденом "Курмет"
Аида Балаева прокомментировала скандал с награждением Али Окапова орденом "Курмет"
Почему растет курс рубля в обменниках Казахстана
Почему растет курс рубля в обменниках Казахстана
Кому звезды обещают финансовую удачу в ноябре
Кому звезды обещают финансовую удачу в ноябре
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления