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Налог на роскошь в Казахстане хотят ввести с 2024 года

Налог на роскошь в Казахстане хотят ввести с 2024 года Фото: freepik
В кулуарах Сената Парламента РК 22 декабря министр национальной экономики Алибек Куантыров прокомментировал сроки введения налога на роскошь в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, в первом квартале следующего года профильные госорганы планируют активно работать над созданием нового Налогового кодекса, в который войдут нормы о налоге на роскошь.

"Планируется с 2024 года. Мы в следующем году хотим активно поработать над новым Налоговым кодексом. Завершить его. Внести его в Парламент к осени. И дальше уже там будут многие вещи зависеть от Парламента. Там будем активно обсуждать. Пока предварительно предполагаем, что введется налог на роскошь и в целом новый Налоговый кодекс примерно с 2024 года".Алибек Куантыров

Касательно налога на роскошь и того, кто будет под него подпадать и на каких условиях, глава МНЭ отметил, что сейчас прорабатываются разные варианты.

"Мы разные варианты смотрим. Первый вариант – это на количество объектов недвижимости. То есть на превышение определенного количества. Если много объектов недвижимости у одного физлица, то можно будет дополнительный налог на недвижимость налагать. Либо еще от стоимости будет зависеть. Конечно, это коснется в основном состоятельных людей, которые имеют возможности платить данный налог. Соответственно, по ним это больно не ударит. Налог на роскошь может в принципе касаться дорогих автомобилей, других предметов роскоши, возможно, антиквариата, объектов недвижимости и другого".Алибек Куантыров

Ранее заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев рассказал, как разрабатывается для граждан система контроля доходов и расходов, а также о механизмах введения в стране налога на роскошь.

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