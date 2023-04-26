После шокирующего видео волонтеров о скотомогильнике полиция начала расследование
Фото: polisia.kz
25 апреля волонтеры опубликовали результаты самостоятельного расследования. На кадрах скотомогильник с выпотрошенными собаками, сообщает Zakon.kz.
По информации полиции, 25 апреля в ходе мониторинга Instagram была выявлена видеозапись, на которой зафиксирован скотомогильник, расположенный на территории поселка Кендала Талгарского района.
В этот же день уголовное правонарушение зарегистрировано в ЕРДР УП Талгарского района по ч. 1 ст. 316 УК РК "Жестокое обращение с животными".
"В настоящее время проводится весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления лиц, причастных к совершению преступления", – говорится в сообщении пресс-службы ДП Алматинской области.
Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в ДП Алматинской области.
Ранее расследование волонтеров привело в шок общественность.
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