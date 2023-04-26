После шокирующего видео волонтеров о скотомогильнике полиция начала расследование

25 апреля волонтеры опубликовали результаты самостоятельного расследования. На кадрах скотомогильник с выпотрошенными собаками, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, 25 апреля в ходе мониторинга Instagram была выявлена видеозапись, на которой зафиксирован скотомогильник, расположенный на территории поселка Кендала Талгарского района.

В этот же день уголовное правонарушение зарегистрировано в ЕРДР УП Талгарского района по ч. 1 ст. 316 УК РК "Жестокое обращение с животными".

"В настоящее время проводится весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления лиц, причастных к совершению преступления", – говорится в сообщении пресс-службы ДП Алматинской области.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в ДП Алматинской области.

Ранее расследование волонтеров привело в шок общественность.