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Талибы убили высокопоставленного боевика ИГ, который организовал взрыв в аэропорту Кабула

Афганистан Фото: pixabay
Террорист Исламского государства (запрещенная в Казахстане террористическая организация) был убит на юге Афганистана в начале апреля, сообщает Zakon.kz.

Талибы убили высокопоставленного боевика Исламского государства, который организовал взрыв в аэропорту Кабула, в результате которого погибли 13 американских военнослужащих, сообщает Sky News.

Взрыв у аэропорта произошел в 2021 году. Тогда тысячи афганцев пытались попасть в самолеты, чтобы покинуть страну во время вывода войск США. Около 170 афганцев погибли в результате взрыва у международного аэропорта имени Хамида Карзая.

Члены семей американских военнослужащих поделились этой информацией в чат-группе частных сообщений. Рассказ членов семей подтвердили официальные лица США на условиях анонимности.

По словам одного из чиновников, Талибан (запрещенная в Казахстане организация) проводил ряд операций против ИГ. Сообщается, что талибы не знали о личности убитого ими человека.

Дэрин Гувер, отец штаб-сержанта Дэрина Тейлора Гувера, погибшего во время нападения, сказал, что убийство неизвестного лидера группировки "Исламское государство" ничем им не поможет. Его сын был среди военнослужащих, которые проверяли тысячи афганцев, пытавшихся сесть на один из рейсов, вылетающих из страны.

Афганское ответвление Исламского государства – самый злейший враг Талибана и главная угроза в военном отношении. После прихода к власти талибов группировка продолжает совершать нападения в Афганистане, особенно на меньшинства страны.

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