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Депутат требует раскрыть доходы владельцев месторождений в Казахстане

Казахстан недра народу Фото: akorda.kz
Мажилисмен Сергей Пономарев в депутатском запросе требует раскрыть, какие богатства и в каком объеме добываются из недр Казахстана и кто владелец-бенефициар месторождений и этого бизнеса в нашей стране, сообщает Zakon.kz.

Свой депутатский запрос Сергей Пономарев направил вице-премьер-министру Роману Скляру.

"Мы хотим знать, какие богатства и в каком объеме добываются из  недр Казахстана. Мы хотим знать, кто владелец-бенефициар месторождений и этого бизнеса в нашей стране. Каждая капля нефти, каждый грамм руды, каждый сантиметр земли должны работать на благо наших граждан. Значимая роль добывающей отрасли в экономике требует соответствующего надзора и прозрачности".Сергей Пономарев

С этой целью в 2005 году в стране начата реализация ИПДО – Инициативы прозрачности добывающих отраслей – мирового стандарта по обеспечению прозрачности доходов от нефте-, газо- и горнодобывающей промышленности. Она работает в десятках цивилизованных стран мира.

В Казахстане для координации ИПДО действует Национальный совет заинтересованных сторон, в который входят центральные госорганы, депутаты Мажилиса, НПО, Каzenergy и Ассоциация горно-металлургических предприятий. Депутат напомнил, что на основании этого аудита отчетов правительство обязано перераспределять доходы, в том числе для социальной сферы.

"Это особенно актуально в свете последних событий в Жанаозене, когда люди выходили с требованиями справедливого распределения доходов от нефтегазового сектора. В той же Украине действует закон "Об обеспечении прозрачности добывающих отраслей", на отчет ИПДО там выделили около 50 тысяч долларов США из бюджета. Причем сейчас, в период войны. Данные ИПДО используют для определения конечных владельцев компаний и обеспечения энергетической безопасности страны. У нас работа Национального совета не ведется с 2018 года. Какой-либо информации от курирующих госорганов по данному вопросу нет, лишь НПО бьют тревогу с прошлого года".Сергей Пономарев

Он привел пример. По информации общественников Актюбинской области в 2018 году, на основании меморандума о социальной ответственности между акиматом области и ERG якобы получено 53 млн 800 тысяч тенге от "Казхрома" на "благоустройство дворовой территории и строительство коммуникаций 90-квартирного жилого дома в микрорайоне Батыс-2 в Актобе". Однако на деле никаких работ в этом районе не было. 

Депутат предлагает:

  • возобновить 4-стороннюю работу Правительства, НПО, Мажилиса и недропользователей, усилить контроль за предоставлением недропользователями корректных отчетов по разведке, добыче в недрах Казахстана;
  • увеличить финансирование данного проекта для проведения исследований на высоком профессиональном уровне;
  • предать максимальной огласке предоставленную информацию, открыв всеобщий доступ к сведениям по доходам от нефте-, газо- и горнодобывающей отраслей промышленности.

В ноябре 2022 года в Казахстане приняли законопроект, закрепляющий право народа Казахстана на землю и недра. Согласно документу, от имени народа право собственности осуществляет государство. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом.

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