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Законодательство РК

Принят законопроект, закрепляющий право народа Казахстана на землю и недра

Казахстан земля поправки закон принятие Фото: pixabay
На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года", закрепляющий права народа на землю, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как указывается в заключении профильного комитета Сената, целью документа является совершенствование избирательной системы, развитие нормативного правового регулирования законотворческих процессов, усиление системы сдержек и противовесов между государственными ветвями власти, корреляция положений отраслевых законов с новеллами Конституции.

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в 15 кодексов, 46 законов, – отмечается комитетом.

Основными задачами законопроекта являются:

  • упразднение отдельных полномочий президента страны в отношении местных исполнительных органов;

  • законодательное закрепление права собственности народа Казахстана на землю - земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом;

  • расширение конкурентных возможностей развития деятельности политических партий;

  • укрепление правозащитных механизмов и усиление независимости;

  • модернизация выборного процесса;

  • трансформация полномочий правительства в законотворческих процедурах.

При этом ожидается, что реализация законопроекта позволит обеспечить динамичное развитие демократических институтов государства, сформирует эффективные механизмы функционирования правового государства и повысит уровень доверия населения к государственным органам и политическим формированиям.

Депутаты Сената поддержали принятие законопроекта. Таким образом, Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года" считается принятым и направляется на подпись главе государства.

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22 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о своей инициативе по внесению в Конституционный совет законопроекта о внесении изменений в Конституцию. Поправки закрепят в Основном законе норму о том, что народ является собственником земли и природных ресурсов.

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