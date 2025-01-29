Депутат об экологии крупнейшего города Казахстана: Мы теряем Алматы

Мажилисмен Сергей Пономарев 29 января 2025 года, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра, заявил, что Казахстан теряет один из красивейших и душевных городов – Алматы, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в 2024 году экологическая ситуация достигла критического уровня.

"Алматы вошел в пятерку самых загрязненных мегаполисов мира, заняв 5-е место среди 120 крупнейших городов, лидируя в позорном списке Индекса качества воздуха. С таким угрожающим показателем жителям города рекомендуется ограничивать пребывание на улице, а людям с повышенной чувствительностью – использовать защитные маски даже в повседневной жизни. Это недопустимо для современного мегаполиса", – заявил депутат Пономарев.

Мажилисмен подчеркнул, что по оценкам Всемирной организации здравоохранения, загрязненный воздух влияет на развитие сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, включая инсульт, инфаркт, астму и рак легких.

"Особенно уязвимы дети: грязный воздух снижает иммунитет, замедляет развитие легких и увеличивает риск болезней дыхательной системы. От промедления в решении этой проблемы зависит здоровье миллионов граждан", – дополнил он.

Вместе с тем депутат признает, что государство делает многое – мегаполис почти полностью газифицирован, ТЭЦ-2 к концу 2026 года переведут на газ. Однако меры по снижению вредных выбросов явно недостаточны, острейшей остается проблема загазованности автомобилей



По его словам, в развитых странах вопросы экологии выбросов автомобилей решаются с помощью современных методов контроля. Он также рассказал, что во время рабочей поездки посетил 19 экопостов в Алматы, которые, хоть и перекрывают все въезды в город, но неэффективны.

"Меньше четырех водителей в сутки оформляет каждый пост ежедневно, притом, что в город въезжает до 700 тысяч машин. Вывод: либо не работают вообще, либо работают на свой карман. И речь даже не в пополняемости бюджета штрафами, а в мотивации водителя поставить катализатор, отремонтировать двигатель внутреннего сгорания, карбюратор и снизить выброс СО2 до нормы. Экопосты не решают поставленных задач, эта профанация вызывает лишь раздражение у водителей. На посту в микрорайоне "Карасу" трое сотрудников, исправно получающих зарплату, примитивный газоанализатор включили буквально при мне, говоря, он замерзает даже при скромных алматинских морозах. Сами полицейские жалуются, что превратились в мальчиков для битья: при этом люди не ремонтируют двигатели, но лишь упрекают полицию в драконовских мерах, наивно полагая, что по мановению волшебной палочки кто-то придет и решит все экологические проблемы", – поделился депутат.

По его словам, воздух в Алматы уже можно не только увидеть, попробовать, но даже подержать в руках, настолько концентрированы в нем вредные вещества.

"По официальным прогнозам урбанистов, Алматинская агломерация уже в ближайшие десятилетия вырастет до 7,5-8 млн человек. Если не принимать кардинальных мер, мы встанем в одной большой пробке и погибнем. Учитывая международный опыт, например, Пекина, понимаем, что бескровными мерами, увы, не обойтись. Однако мы видели чистым воздух Алматы, это было во время пандемии, значит, можем и должны сделать это сейчас", – продолжил Сергей Пономарев.

В своем запросе депутат выдвинул ряд конкретных требований, в том числе:

в шестимесячный срок подготовить полную карту Алматы с выявлением основных источников загрязнения воздуха;

разработать межведомственный план по решению экологической катастрофы Алматы, включая мероприятия по переходу на экологически чистые виды топлива;

ликвидировать экопосты Алматы и по примеру развитых стран установить модифицированные камеры видеонаблюдения с фиксацией превышения выбросов в атмосферу с автоматическим вынесением самого минимального штрафа.

Также Пономарев требует ужесточить ответственность организаций, осуществляющих технический осмотр транспорта, за выдачу "липовых" свидетельств техосмотра, законодательно запретить скупку катализаторов на лом.

21 января 2025 года были названы самые загрязненные города Казахстана.