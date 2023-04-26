В Казахстане обновили концепцию развития топливно-энергетического комплекса

Правительство Казахстана постановлением от 28 марта 2023 года обновило Концепцию развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан на 2022 – 2026 годы и доработало ее до 2029 года включительно, сообщает Zakon.kz.

В частности, Концепция развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан утверждена на 2023 – 2029 годы.

В документе дан анализ развития электроэнергетической, атомной отраслей, угольной, нефтяной и газовой промышленности, газотранспортной системы, а также представлено видение развития топливно-энергетического комплекса на 7 лет вперед.

Целевые индикаторы

Как ожидается:

Объем вводимых электрических мощностей с накоплением достигнет 11,7 гигаватт к 2029 году.

Покрытие потребности экономики и населения в электрической энергии составит 100%.

Доля электроэнергии от возобновляемых источников энергии – 12,5% в 2029 году от общего объема производства.

Увеличение объема выработки электрической энергии от возобновляемых источников энергии по сравнению с 2022 годом вырастет в 2,8 раза.

Добыча угля составит 117 миллионов тонн к 2029 году.

Покрытие потребности энергопроизводящих предприятий, бюджетных организаций и населения в угольной продукции – на 100%.

Добыча нефти – 97 миллионов тонн к 2029 году.

Обеспечение доли добычи сырой нефти и газового конденсата в структуре ВВП страны достигнет уровня в 12%.

Уровень газификации страны составит 63,4% к 2029 году.

Обеспечение доступа населения к природному газу получат 12,4 млн человек.

Объем производства нефтегазохимической продукции – 1800 тысяч тонн к 2029 году.

Увеличение доли продукции высоких переделов и рост несырьевого экспорта вырастет в 7 раз от уровня 2022 года.

Снижение энергоемкости в энергетике от уровня 2021 года вырастет на 5% к 2029 году.

Объем потребления первичных энергетических ресурсов составит 78,6 млн тонн нефтяного эквивалента.

Электроэнергетическая отрасль

Планируется, что развитие электроэнергетической отрасли будет осуществляться с учетом необходимости выполнения обязательств страны по сокращению выбросов парниковых газов в рамках Парижского соглашения.

Основными императивами развития электроэнергетики республики являются развитие источников электроэнергии и тепла, централизованных торгов электрической энергией и мощностью, технологий накопления и хранения энергии, внедрение элементов интеллектуальной энергосистемы.

Как считают разработчики документа, улучшение привлекательности сектора электроэнергетики позволит энергопредприятиям привлекать дополнительные инвестиции.

Прогнозная максимальная электрическая нагрузка в ЕЭС РК в 2029 году составит 22,9 гигаватт. Покрытие прогнозной потребности в электрической энергии обеспечит выработка электроэнергии в объеме 146 миллиардов киловатт-часов в 2029 году.

Располагаемая мощность энергоисточников за счет ввода новых мощностей в 2029 году составит 27,7 гигаватт.

Предполагается, что износ электросетей снизится до 47% к 2029 году, повысится качество управления электроэнергетическими сетями с внедрением "умных" электросетей и систем хранения электроэнергии.

В концепции также говорится о формирование общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза и внедрении цифровых технологий в электроэнергетическую отрасль.

Атомная отрасль

В энергетическом балансе страны для обеспечения растущих потребностей экономики и решения вопросов энергетической безопасности страны заложены концептуальные подходы по строительству АЭС.

Как ожидается, атомная энергетика будет обеспечена высококвалифицированными кадрами.

Дальнейшее успешное развитие атомной промышленности будет базироваться на применении цифровых технологий и автоматизации производственных бизнес-процессов уранодобывающих предприятий.

Так, с 2019 года реализуется Стратегия цифровизации акционерного общества "Национальная атомная компания "Казатомпром" до 2028 года, направленная на полную автоматизацию и оптимизацию производственных процессов. Основными целями данной Стратегии являются повышение оперативности адаптации основного бизнеса к факторам внешней среды и обеспечение гибкости посредством применения цифровых технологий.

Условием для начала разработки новых урановых месторождений и в целом для развития атомной промышленности и энергетики послужит применение оцифрованных технологических решений.

Угольная промышленность

В угольной промышленности с учетом цели Парижского соглашения и обязательства в рамках него планируется увеличить использование технологий максимального сокращения парниковых газов, в том числе технологий глубокой переработки угля (углехимия, обогащение), и использование экологически чистых технологий в угольной генерации.

Предполагается, что доля угольной генерации в общей электроэнергетической структуре постепенно снизится.

Угольная отрасль получит свое дальнейшее развитие в новой стратегии развития угольных компаний с постепенным переходом к новому направлению – углехимии. Снизится монополия и концентрация рынка первичной оптовой реализации угля и стабилизируются цены на уголь для выработки тепловой и электрической энергии.

Как отмечается, большая часть работ, выполняемых на угольных компаниях, автоматизирована. Основные технологические операции на разрезе осуществляются с помощью роторных и гидравлических экскаваторов, механических лопат, большегрузных автосамосвалов, дробильных установок, буровых станков.

На отдельных предприятиях применяются автоматизированные системы диспетчеризации, которые позволяют сформировать на разрезе единое информационное пространство "автосамосвал – водитель – диспетчерский пост – водитель".

Также ведется внедрение информационной системы "Цифровой рудник", что позволяет отслеживать все рабочие процессы горнодобывающей техники, обеспечивая ее рациональную загрузку и эффективность добычи твердого топлива.

Все новые инициативы и мероприятия будут реализовываться за счет внебюджетных средств.

Нефтяная промышленность

В нефтегазовой отрасли реализация проектов расширения на месторождениях Тенгиз, Кашаган и Карачаганак постепенно увеличит объем добычи нефти к 2029 году до 97 миллионов тонн.

Казахстан совместно с зарубежными партнерами продолжит повышать эффективность крупных проектов для экономики страны.

Планируется, что зрелые месторождения перейдут к новому стимулирующему налоговому режиму.

Также указывается, что в связи с предстоящим увеличением добычи нефти на месторождениях Тенгиз и Кашаган экспорт углеводородов в 2029 году увеличится до 76 миллионов тонн.

На основном экспортном маршруте транспортировки нефти – КТК реализуются проекты расширения для прокачки увеличенных объемов нефти.

Дополнительные экспортные маршруты расширят свои технические возможности, что будет способствовать их дальнейшему развитию.

Газовая промышленность

В результате реформирования ценообразования на газ ожидается увеличение ресурсной базы газа за счет введения в эксплуатацию месторождений Рожковское, Западная Прорва, Каламкас.

Также будет начата работа по геологическому изучению недр участков Аккудук, Самтыр, Шоттыколь, Темир и Жалибек.

Как ожидается, к 2029 году производство товарного газа вырастет до 30 миллиардов кубических метров в год.

Поэтапное достижение безубыточности поставок газа на внутреннем рынке позволит полностью обеспечить внутренний рынок товарным газом, включая новые инвестиционные, в том числе нефтегазохимические проекты.

"Сокращение изношенности газовой инфраструктуры с 75% до25 % позволит обеспечить бесперебойное и безопасное газоснабжение потребителей страны. С ростом газификации улучшаются уровень комфортности жизни граждан и экологическое состояние воздуха, стимулируется развитие предпринимательства. К 2029 году уровень газификации страны составит 63,4 %", - говорится в документе.

Ценообразование на сжиженный газ также поэтапно перейдет к рыночным механизмам. Планируется введение отдельных категорий цен для промышленных потребителей и населения, использующих сжиженный газ в качестве газомоторного топлива.

Нефтегазохимическая промышленность

Предполагается увеличение объемов переработки газа для получения необходимых фракций нефтегазохимической продукции.

Повышение спроса базовой нефтегазохимической продукции на внутреннем рынке путем развития предприятий по дальнейшему переделу. Реализация "якорных" нефтегазохимических проектов, оказывающих наибольший эффект на экономику страны.

Ожидается, что рост объема производства нефтегазохимической продукции увеличится по сравнению с 2022 годом в 6,6 раз и составит 1,8 миллиона тонн к 2029 году.

Энергосбережение и повышение энергоэффективности

Предусматривается реализация политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, которая является одним из приоритетных инструментов модернизации в секторах экономики, а также снижение нерационального энергопотребления и сокращение неэффективного использования топливно-энергетических ресурсов.

В сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности будет действовать единый документ национального уровня.



Будут созданы устойчивые механизмы финансовой поддержки (с учетом согласия получателей на раскрытие банковской тайны органам государственного аудита) для энергоэффективных проектов путем привлечения грантовых/заемных средств.

Также планируется установить индикаторы по снижению энергоемкости для каждой отрасли и предприятия, усилить государственный контроль в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Планируется принять Концепцию развития сферы энергосбережения и повышения энергоэффективности и создать Государственный энергетический реестр.