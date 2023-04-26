Убийство юриста "АрселорМитталТемиртау": задержаны двое подозреваемых

В Карагандинской области полицейские задержали подозреваемых в убийстве юриста "АрселорМиттал Темиртау" Ирины Эм, сообщает Zakon.kz.

Задержаны двое жителей Шахтинска – 52-летний мужчина и 44-летняя женщина.

Как отметили в полиции, преступление не связано с профессиональной деятельностью потерпевшей.

"Вещественные доказательства изъяты. Назначены соответствующие экспертизы", – рассказал начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

23 апреля в сгоревшей квартире в Шахтинске было найдено тело юриста компании "АрселорМиттал Темиртау" Ирины Эм с признаками насильственной смерти.

По данному факту началось досудебное расследование по ст. 99 УК РК.



