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Законодательство РК

Убийство юриста "АрселорМитталТемиртау": задержаны двое подозреваемых

Убийство юрисконсульта АО "АрселорМитталТемиртау" раскрыли полицейские Фото: Facebook/Ирина Эм
В Карагандинской области полицейские задержали подозреваемых в убийстве юриста "АрселорМиттал Темиртау" Ирины Эм, сообщает Zakon.kz.

Задержаны двое жителей Шахтинска – 52-летний мужчина и 44-летняя женщина.

Как отметили в полиции, преступление не связано с профессиональной деятельностью потерпевшей.

"Вещественные доказательства изъяты. Назначены соответствующие экспертизы", – рассказал начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

23 апреля в сгоревшей квартире в Шахтинске было найдено тело юриста компании "АрселорМиттал Темиртау" Ирины Эм с признаками насильственной смерти.

По данному факту началось досудебное расследование по ст. 99 УК РК.


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