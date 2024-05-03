Убийство юриста "АрселорМиттал Темиртау": суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение

Суд отменил приговор осужденным за убийство юриста компании "АрселорМиттал Темиртау" Ирины Эм и направил уголовное дело на новое рассмотрение, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 мая 2024 года рассказали в пресс-службе Карагандинского областного суда:

"Карагандинским областным судом приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области от 16 февраля 2024 года в отношении Ж., Р. отменен, и уголовное дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд со стадии предварительного слушания в ином составе".

Дело в суде первой инстанции было рассмотрено с участием присяжных заседателей, вердиктом которых постановлен обвинительный приговор, по которому:

Ж. осужден по ст. 99 ч. 2 п. 7, ст. 202 ч. 2 п. 1, 5, ст. 58 ч. 4 УК РК окончательно к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Р. осуждена по ст. 99 ч. 2 п. 7 УК РК к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

"Судом первой инстанции Ж., Р. были осуждены за убийство юриста АО "АрселорМиталл Темиртау" Э., а Ж. еще и за умышленный поджог имущества в квартире убитой в крупном размере. В апелляционную инстанцию дело поступило с апелляционными жалобами осужденных. При пересмотре приговора суда в апелляционном порядке судебной коллегией установлено, что в описательной части приговора не нашел своего отражения умысел осужденного Ж., направленный на поджог, то есть не указано, для чего он это сделал". Пресс-служба Карагандинского областного суда

Согласно требованиям уголовно-процессуального законодательства, умысел осужденного, направленный на совершение того или иного преступления, подлежит доказыванию, так как он является одним из элементов субъективной стороны преступления.

"Учитывая, что при вынесении приговора были допущены процессуальные нарушения, что оба преступления тесно взаимосвязаны между собой, поскольку одно преступление вытекает из другого, судебная коллегия отменила приговор в полном объеме и направила дело на новое рассмотрение". Пресс-служба Карагандинского областного суда

23 апреля 2023 года стало известно, что в Шахтинске в сгоревшей квартире было найдено тело юриста компании "АрселорМиттал Темиртау" Ирины Эм. Позднее полицейские задержали подозреваемых в убийстве – соседа и его знакомую. В феврале 2024 года им вынесли приговор, дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Соседа убитой и его знакомую признали виновными и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 18 и 17 лет в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.