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Эрдогану стало плохо в прямом эфире

президент Турции Фото: wikimedia
Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану стало плохо во время прямого эфира на телевидении, он объяснил это "желудочным гриппом", сообщает Zakon.kz.

Турецкий лидер выступил с тремя предвыборными речами накануне парламентских и президентских выборов 14 мая, сообщает TRT World.

Он должен был завершить вечер совместным интервью с Ulke TV и 7 каналом в прямом эфире.

Однако из-за его плотного графика выступление Эрдогана на телевидении началось на полтора часа позже запланированного времени, а затем его прервали во время вопроса через 10 минут после начала шоу.

Прямой эфир продолжился примерно через 10 минут, и Эрдоган извинился за то, что ему стало плохо. После этого турецкий лидер ответил еще на несколько вопросов, прежде чем завершить прямой эфир.

Позже Эрдоган поблагодарил в Twitter за слова поддержки.


"Сегодня буду отдыхать дома по совету наших врачей. К сожалению, сегодня мы не сможем собраться с моими братьями из Кырыккале, Йозгата и Сиваса. Вице-президент Фуат Октай будет представлять нас в программах Кырыккале, Йозгат и Сивас. Мы продолжим нашу программу с завтрашнего дня. Мы будем продолжать работать, чтобы привести наш любимый народ к целям".Реджеп Тайип Эрдоган

С момента избрания мэром Стамбула в 1994 году 69-летний Эрдоган не проиграл ни одних выборов ни одному оппоненту. Всего за всю свою карьеру проиграл лишь дважды – во время своих первых двух кампаний – в 1980-х годах.


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