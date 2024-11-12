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Токаев с Эрдоганом обсудил вопросы активизации торгово-экономического сотрудничества

Токаев с Эрдоганом обсудил вопросы активизации торгово-экономического сотрудничества, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 19:20 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жормат Токаев 12 ноября встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, Касым-Жомарт Токаев отметил, что рад встрече с президентом Турецкой Республики в Баку. В этом году исполнилось 30 лет Договору о дружбе и сотрудничестве между двумя государствами.

"Наши братские отношения динамично развиваются, на политическом уровне установлен конструктивный диалог, укрепляется взаимодействие между правительствами двух стран. Турция является одним из пяти крупнейших торговых партнеров Казахстана. В прошлом году товарооборот достиг 6 млрд долларов", – подчеркнул он.

По словам главы государства, Турция входит в число ведущих инвесторов, вложивших значительные средства в экономику Казахстана. Он также заявил, что инвестиционные проекты, реализуемые с участием турецких предпринимателей, находятся на его личном контроле.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что отношения между Казахстаном и Турцией приобрели стратегический характер. Он указал на большой потенциал дальнейшей активизации торгово-экономического сотрудничества.

"Уверен, что в ходе 5-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, запланированного на следующий год в Анкаре, мы подпишем важные соглашения в области сельского хозяйства, обороны, энергетики, транспорта и логистики, а также в культурно-гуманитарной сфере. Мы продолжим работу с целью доведения двустороннего товарооборота до 15 млрд долларов, – сказал президент Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что турецкие компании успешно работают в различных секторах экономики Казахстана. По его словам, турецкие бизнесмены готовы поделиться своим опытом модернизации сельскохозяйственной отрасли, строительства АЭС, транспортировки нефти и газа.

Кроме того, главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня и договорились оказывать взаимную поддержку в рамках многосторонних структур.

Ранее сообщалось, что Токаев 12 ноября провел краткие встречи с главами делегаций на полях Всемирного климатического саммита COP29. 

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