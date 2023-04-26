В Казахстане изменились правила аттестации кандидатов в аудиторы

Приказом министра финансов от 24 апреля 2023 года внесены изменения в Правила проведения аттестации кандидатов в аудиторы, сообщает Zakon.kz.

Для регистрации на аттестацию кандидат в аудиторы представляет в комиссию следующие документы:

заявление (на каждый экзамен) с указанием названия дисциплины;

копия документа, удостоверяющего личность;

нотариально заверенная копия документа, подтверждающая высшее образование;

нотариально засвидетельствованная копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего стаж работы не менее 3-х лет в экономической, финансовой, контрольно-ревизионной или в правовой сферах, или в области научно-преподавательской деятельности по бухгалтерскому учету и аудиту в высших учебных заведениях;

нотариально заверенная копия документа, подтверждающая получение международной квалификации в области бухгалтерского учета и аудита (в случае его наличия);

нотариально заверенная копия документа, подтверждающая сдачу квалификационного экзамена на должность судьи (в случае наличия);

копия документа, подтверждающая сдачу квалификационного экзамена либо аттестации на адвоката или нотариуса, либо лицензия на адвоката или нотариуса, полученные из соответствующих информационных систем через шлюз "электронного правительства";

справка о наличии либо отсутствии судимости, полученная из соответствующих информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Комиссия проверяет представленную информацию. В случае наличия непогашенной судимости в сфере экономики и финансов не регистрирует на аттестацию кандидата в аудиторы.

Кандидаты в аудиторы сдают экзамены по следующим дисциплинам:

финансовый учет и отчетность по международным стандартам финансовой отчетности;

управленческий учет;

финансы и финансовый менеджмент;

налоги;

право (гражданское право, банковское дело, страховое и пенсионное законодательство);

этика;

аудит.

Кандидат в аудиторы, претендующий на сдачу экзамена в режиме онлайн, должен соответствовать следующим требованиям:

соблюдать академическую честность, не допускающую факт списывания и обмана;

иметь компьютер или ноутбук, а также возможность подключиться к интернету с проходимостью не менее 70 килобита в секунду;

отсутствие на рабочем месте в часы сдачи экзамена мобильных средств (пейджеры, сотовые телефоны, планшеты), проводных и беспроводных наушников, шпаргалок, учебников, методической литературы, рабочих тетрадей;

обеспечить подключение двух камер или второе подключение с телефона для демонстрации рабочего стола экрана и имеющихся предметов на столе кандидата, а также обеспечить запись видео поведения кандидата для представления комиссии;

не переключать экран с формы экзамена на другие программы, не открывать программы совместного просмотра, социальных сетей, мобильных приложений, веб-сервисов для мгновенного обмена сообщениями.

Результаты экзамена сообщаются кандидатам не на следующий день, а в течение 3 рабочих дней после утверждения оценки работ в письменном виде.

Вместе с тем в правила внесено дополнение, согласно которому кандидаты в аудиторы, имеющие диплом "Финансы и управление бизнесом" квалификации The Association of Chartered Certified Accountants (АССА (Великобритания) сдают экзамены по дисциплинам налоги, право (гражданское право, банковское дело, страховое и пенсионное законодательство).

Кандидаты в аудиторы, имеющие сертификаты: "Управление эффективностью бизнеса", "Финансовая отчетность", "Финансовый менеджмент", "Аудит и сопутствующие услуги", "Профессиональная этика" диплома "Финансы и управление бизнесом" квалификации The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA (Великобритания) – освобождаются от сдачи соответствующих экзаменов.

Кроме того, исключена норма, согласно которой кандидаты в аудиторы, имеющие сертификат профессионального бухгалтера, выданный аккредитованной организацией по профессиональной сертификации бухгалтеров РК, освобождаются от сдачи соответствующих экзаменов при предоставлении подтверждающих документов по каждой дисциплине.

Также исключено требование, согласно которому на экзамене в режиме онлайн должно быть не более 10 человек.

Приказ вводится в действие с 7 мая 2023 года.