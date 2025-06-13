Изменились правила проведения аттестации кандидатов в аудиторы
В частности, уточняется, что для регистрации на аттестацию кандидат в аудиторы представляет в комиссию следующие документы:
- заявление (на каждый экзамен) с указанием названия дисциплины;
- копия документа, удостоверяющего личность;
один из следующих документов, подтверждающих высшее образование:
- нотариально заверенная копия документа (диплома);
- предъявленный электронный документ, полученный из соответствующих информационных систем через шлюз "электронного правительства";
- документ, подтверждающий прохождение процедуры признания для документов об образовании, выданных зарубежными организациями образования;
- нотариально засвидетельствованная копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего стаж работы не менее трех лет в экономической, финансовой, контрольно-ревизионной или в правовой сферах, или в области научно-преподавательской деятельности по бухгалтерскому учету и аудиту в высших учебных заведениях;
- нотариально заверенная копия документа, подтверждающая получение международной квалификации в области бухгалтерского учета и аудита (в случае его наличия);
- нотариально заверенная копия документа, подтверждающая сдачу квалификационного экзамена на должность судьи (в случае наличия);
- копия документа, подтверждающая сдачу квалификационного экзамена либо аттестации на адвоката или нотариуса, либо лицензия на адвоката или нотариуса, полученные из соответствующих информационных систем через шлюз "электронного правительства" (в случае наличия);
- справка о наличии либо отсутствии судимости, полученная из соответствующих информационных систем через шлюз "электронного правительства".
Комиссия проверяет представленную информацию. В случае наличия непогашенной судимости в сфере экономики и финансов не регистрирует на аттестацию кандидата в аудиторы.
Правила также дополнены пунктом о том, что в случае представления кандидата в аудиторы неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия, комиссия формирует отказ в дальнейшем рассмотрении заявления в течение двух рабочих дней.
При обращении аудитора для смены фамилии, имени, отчества комиссия вносит изменения в квалификационное свидетельство "аудитор" путем переоформления с сохранением даты выдачи и номера квалификационного свидетельства "аудитор" и с указанием даты переоформления.
При утере, порче квалификационного свидетельства "аудитор", выданного в бумажной форме, аудитор получает дубликат квалификационного свидетельства "аудитор".
Указывается, что лицам, успешно завершившим аттестацию, решением комиссии выдается квалификационное свидетельство о присвоении квалификации "аудитор", и личная печать аудитора с указанием номера квалификационного свидетельства, фамилии, имени, а также, по желанию, – отчества.
Решение о присвоении квалификации "аудитор" публикуется на казахском и русском языках в СМИ, определяемых комиссией.
Предусмотрено, что апелляция рассматривается в течение 15 рабочих дней с момента ее регистрации в апелляционной комиссии.
По итогам рассмотрения апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:
- утвердить решение экзаменационной комиссии;
- изменить решение экзаменационной комиссии. Полученные баллы в сторону уменьшения не пересчитываются.
До принятия решения об утверждении решения экзаменационной Комиссии кандидат в аудиторы уведомляется о предварительном решении для проведения заслушивания.
Приказ вводится в действие с 23 июня 2025 года.