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Право

Изменились правила проведения аттестации кандидатов в аудиторы

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 11:23 Фото: freepik
Приказом министра финансов РК от 5 июня 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила проведения аттестации кандидатов в аудиторы, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что для регистрации на аттестацию кандидат в аудиторы представляет в комиссию следующие документы:

  • заявление (на каждый экзамен) с указанием названия дисциплины;
  • копия документа, удостоверяющего личность;

один из следующих документов, подтверждающих высшее образование:

- нотариально заверенная копия документа (диплома);

- предъявленный электронный документ, полученный из соответствующих информационных систем через шлюз "электронного правительства";

- документ, подтверждающий прохождение процедуры признания для документов об образовании, выданных зарубежными организациями образования;

  • нотариально засвидетельствованная копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего стаж работы не менее трех лет в экономической, финансовой, контрольно-ревизионной или в правовой сферах, или в области научно-преподавательской деятельности по бухгалтерскому учету и аудиту в высших учебных заведениях;
  • нотариально заверенная копия документа, подтверждающая получение международной квалификации в области бухгалтерского учета и аудита (в случае его наличия);
  • нотариально заверенная копия документа, подтверждающая сдачу квалификационного экзамена на должность судьи (в случае наличия);
  • копия документа, подтверждающая сдачу квалификационного экзамена либо аттестации на адвоката или нотариуса, либо лицензия на адвоката или нотариуса, полученные из соответствующих информационных систем через шлюз "электронного правительства" (в случае наличия);
  • справка о наличии либо отсутствии судимости, полученная из соответствующих информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Комиссия проверяет представленную информацию. В случае наличия непогашенной судимости в сфере экономики и финансов не регистрирует на аттестацию кандидата в аудиторы.

Правила также дополнены пунктом о том, что в случае представления кандидата в аудиторы неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия, комиссия формирует отказ в дальнейшем рассмотрении заявления в течение двух рабочих дней.

При обращении аудитора для смены фамилии, имени, отчества комиссия вносит изменения в квалификационное свидетельство "аудитор" путем переоформления с сохранением даты выдачи и номера квалификационного свидетельства "аудитор" и с указанием даты переоформления.

При утере, порче квалификационного свидетельства "аудитор", выданного в бумажной форме, аудитор получает дубликат квалификационного свидетельства "аудитор".

Указывается, что лицам, успешно завершившим аттестацию, решением комиссии выдается квалификационное свидетельство о присвоении квалификации "аудитор", и личная печать аудитора с указанием номера квалификационного свидетельства, фамилии, имени, а также, по желанию, – отчества.

Решение о присвоении квалификации "аудитор" публикуется на казахском и русском языках в СМИ, определяемых комиссией.

Предусмотрено, что апелляция рассматривается в течение 15 рабочих дней с момента ее регистрации в апелляционной комиссии.

По итогам рассмотрения апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:

  • утвердить решение экзаменационной комиссии;
  • изменить решение экзаменационной комиссии. Полученные баллы в сторону уменьшения не пересчитываются.

До принятия решения об утверждении решения экзаменационной Комиссии кандидат в аудиторы уведомляется о предварительном решении для проведения заслушивания.

Приказ вводится в действие с 23 июня 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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