Иностранных туристов в Казахстане стало больше

В 2022 году число туристов, которые воспользовались услугами мест размещения в стране, достигло 7,3 млн человек. Это на 34% больше, чем в 2021 году (5,4 млн туристов). Общее количество внутренних туристов в прошлом году составило 8,6 млн человек, сообщает Zakon.kz.

Около 928 тысяч человек – это иностранные туристы. Этот показатель вырос почти втрое в сравнении с 2021 годом. А число внутренних туристов в местах размещения в прошлом году достигло 6,4 млн человек, рассказали в Министерстве культуры и спорта.



До 2029 года министерство намерено довести число внутренних туристов в Казахстане до 11 млн человек, также ожидается 4 млн въездных туристов.

Как оказалось, иностранные путешественники, приезжающие в Казахстан, больше всего времени проводят в Мангистауской области. В среднем на побережье Каспийского моря гости из других стран находились от 7 до 12 дней.