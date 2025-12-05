Китайцы вытесняют россиян: наплыв гостей из КНР достиг исторического максимума в Казахстане

Количество граждан Китая, воспользовавшихся услугами мест размещения в Казахстане, достигло рекордного уровня за всю историю наблюдений с 2010 года, сообщает Zakon.kz.

По итогам III квартала 2025 года, места размещения обслужили 84,5 тысячи граждан КНР, что на 43 процента больше, чем за аналогичный период 2024 года, свидетельствует информация Бюро национальной статистики АСПиР РК.

Visa-Free + интерес к Казахстану

Наблюдаемый в последние годы наплыв гостей из Китая прежде всего объясняется интересом к Казахстану, восстановительным ростом после пандемии, а также введением безвизового режима въезда для граждан КНР в середине 2022 года, делают вывод специалисты из Первого кредитного бюро.

Динамика роста граждан КНР, обслуженных "местами размещения" (один человек = одно посещение), демонстрирует стремительное ускорение:

В III квартале 2020 года число граждан КНР было близко к нулю (1,4 тыс. человек).

Спустя год число выросло сразу в 2,2 раза.

По итогам июля-сентября 2022 года показатель увеличился уже в 3,2 раза год к году.

По итогам июля-сентября 2023 года – в 3,6 раза год к году.

Результатом III квартала 2024 года стал рост на 58%.

В целом, по итогам девяти месяцев 2025 года число постояльцев из Китая составило 182,8 тысячи человек, увеличившись на 44% по сравнению с прошлым годом.

Благодаря скачкообразной динамике Китай со II квартала 2023 года сохраняет за собой второе место в топе стран, чьи граждане останавливаются в казахстанских гостиницах.

Примечание. Под местами размещения на практике подразумеваются не только гостиницы, но и гостевые дома/квартиры, турбазы и т.д. При этом свыше 95% постояльцев-нерезидентов традиционно останавливаются именно в гостиницах.

Россия уходит на второе место

В структуре стран, откуда прибывают иностранные постояльцы, прослеживается четкий тренд на сокращение гостей из России.

Если во II квартале 2023 года доля постояльцев казахстанских гостиниц из РФ достигала 42% от общего числа постояльцев-нерезидентов, то сейчас этот показатель составляет 31%. Доля же Китая, напротив, за этот период выросла на 9 процентных пунктов, до 18%. Таким образом, доля постояльцев из РФ снизилась, а доля КНР за тот же период удвоилась.

Индия тоже теряет темп

Позиции Индии после бурного роста в прошлом сейчас ухудшаются (безвизовый режим для Китая и Индии был запущен одновременно). Страна удерживает третье место в топ-5 стран-гостей, но ее динамика роста значительно замедлилась:

За III квартал 2025 года: снижение на 14%.

За девять месяцев 2025 года: рост всего 3%.

Общая картина въездного туризма

Общее число нерезидентов, обслуженных "местами размещения" за июль-сентябрь прибавило 15% в годовом выражении, достигнув 463,9 тысячи человек. По итогам января-сентября динамика сложилась похожая: +12%, до 1,1 млн человек.

Ранее мы рассказали, на что больше всего тратят деньги иностранные туристы в Казахстане.