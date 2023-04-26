Димаш Кудайберген сделал первый ход в 12 партии за шахматную корону
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Димаш Кудайберген сделал первый ход в 12-й партии матча за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и Дин Лижэнем (Китай), где белыми фигурами играет китайский гроссмейстер.
Фото: Instagram/kzchessfederation
По результатам 11 партии счет к данной минуте – 6:5 в пользу российского шахматиста. Непомнящий выиграл вторую, пятую и седьмую партию. А Лижэнь – четвертую и шестую. Остальные шесть партий завершились вничью.
Призовой фонд матча за шахматную корону составляет два миллиона долларов.