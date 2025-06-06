Димаш Кудайберген высказался о будущем Казахстана

Известный во всем мире казахстанский певец Димаш Кудайберген провел первую фан-встречу в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается на официальном сайте артиста.

На встрече один из фанатов спросил Димаша, что он думает о будущем Казахстана и казахского языка.

"Спасибо за важный вопрос. Сегодня мы видим, как казахская молодежь осознает свою идентичность и стремится к знаниям. Желаю вам счастья и процветания. Пусть наши потомки чтят традиции и идут только вперед. Я верю в светлое будущее Казахстана. Если говорить открыто, наше завтра зависит от нас самих. Мы должны оставить обиды в прошлом и с надеждой смотреть вперед. Будущее нашей страны – в наших руках. Казахский язык и культура будут развиваться, если каждый внесет свой вклад", – сказал певец.

Он отметил, что не все сегодня свободно говорят по-казахски, но многие молодые казахи, где бы они ни были – в стране или за границей, – начинают ценить родной язык, петь казахские песни и гордиться своими корнями.

"Это и есть наш путь", – подчеркнул Димаш.

Ранее Димаш Кудайберген после выступления в Лондоне обратился к своим поклонникам на английском языке и анонсировал свой новый концерт.

