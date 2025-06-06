#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
510.19
582.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
510.19
582.79
6.46
Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген высказался о будущем Казахстана

Димаш Кудайберген, Лондон, фан-встреча , фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2025 18:35 Фото: dimashnews.com
Известный во всем мире казахстанский певец Димаш Кудайберген провел первую фан-встречу в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается на официальном сайте артиста.

На встрече один из фанатов спросил Димаша, что он думает о будущем Казахстана и казахского языка.

"Спасибо за важный вопрос. Сегодня мы видим, как казахская молодежь осознает свою идентичность и стремится к знаниям. Желаю вам счастья и процветания. Пусть наши потомки чтят традиции и идут только вперед. Я верю в светлое будущее Казахстана. Если говорить открыто, наше завтра зависит от нас самих. Мы должны оставить обиды в прошлом и с надеждой смотреть вперед. Будущее нашей страны – в наших руках. Казахский язык и культура будут развиваться, если каждый внесет свой вклад", – сказал певец. 

Он отметил, что не все сегодня свободно говорят по-казахски, но многие молодые казахи, где бы они ни были – в стране или за границей, – начинают ценить родной язык, петь казахские песни и гордиться своими корнями.

"Это и есть наш путь", – подчеркнул Димаш.

Ранее Димаш Кудайберген после выступления в Лондоне обратился к своим поклонникам на английском языке и анонсировал свой новый концерт. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса за смертельный трюк в "Миссия невыполнима"
Культура и шоу-бизнес
11:01, Сегодня
Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса за смертельный трюк в "Миссия невыполнима"
В США рэпер похитил и ограбил фаната за просьбу сфотографироваться
Культура и шоу-бизнес
08:55, Сегодня
В США рэпер похитил и ограбил фаната за просьбу сфотографироваться
Лариса Гузеева удивила поклонников отсутствием бровей
Культура и шоу-бизнес
07:30, Сегодня
Лариса Гузеева удивила поклонников отсутствием бровей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: