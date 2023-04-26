Диалог необходим: почему Казахстан развивает экономическое сотрудничество с талибами

Казахстан планирует продолжать тесное экономическое сотрудничество с Афганистаном. Какую выгоду или риски несут такие связи и почему наша страна сотрудничает с талибами, разбирался Zakon.kz.

Движение "Талибан" запрещено во многих странах мира, включая Казахстан, и на уровне ООН признано террористической организацией. Несмотря на это, после захвата власти талибами в Афганистане Астана направляла официальные делегации в Кабул, а казахстанское посольство там продолжило работать. Кроме этого, президент Касым-Жомарт Токаев прямо заявлял, что Казахстан открыт к контактам с новыми властями Афганистана, в том числе для решения гуманитарных проблем. К слову, наша страна официально не признала новое правительство Афганистана, но отношения между государствами, тем не менее, стали налаживаться.

Стоит подчеркнуть, что все события, происходящие в Афганистане, являются внутренним делом страны, и никто из мирового сообщества не вмешивается в эти процессы.

Ничего личного, только бизнес

25 апреля министр торговли и интеграции Серик Жумангарин рассказал, зачем Казахстан продолжает наращивать экономическое сотрудничество с Афганистаном. По его мнению, такое сотрудничество положительно скажется на нашей стране. Жумангарин заявил, что необходимо изучать рынок и знакомиться с местными бизнесменами. Вице-премьер планирует даже пригласить их в Казахстан и провести бизнес-форум.

По словам главы Минторговли, сегодня Казахстан тесно сотрудничает с Афганистаном, торговый оборот составляет 1 млрд долларов. Он подчеркнул, что это больше, чем с Азербайджаном и Туркменистаном. И такое сотрудничество будет только наращиваться. Поэтому, по его мнению, политика – политикой, а экономика – экономикой. Стоит отметить, что около 60% всей импортной муки афганцы закупают у казахстанских производителей. Да и в целом наша страна является одним из крупнейших поставщиков продовольствия в Афганистан.

"У нас есть реальные перспективы еще больше поставлять туда пшеницу, муку, подсолнечное масло. Почему мы должны отказываться от этой возможности? Это же в конечном итоге идет на пользу нашему государству", – сказал Жумангарин в кулуарах правительства.

Основными товарами экспорта в Афганистан являются мука пшеничная или пшенично-ржаная, природный газ, пшеница, прокат плоский из нелегированной стали холоднокатаный, семена льна. Эти товары занимают 89,4% в доле экспорта из Казахстана в Афганистан. В структуре экспорта из РК в Афганистан преобладают сельскохозяйственные товары (77,8%), доля промышленных товаров составляет 22,2%.

В свою очередь Афганистан поставляет Казахстану виноград, свежие и сухие фрукты, картофель. Эти товары занимают 96,1% импорта из этой страны. В структуре импорта в Казахстан из Афганистана преобладают сельскохозяйственные товары (99,2%), на промышленные приходится лишь 0,8%.

Немного истории

Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Афганской Республикой были установлены 12 февраля 1992 года. В то время движение талибов только набирало силу, власть оно захватило в 1996-м и контролировало страну вплоть до ввода американских войск в начале 2000-х. 15 апреля 2004 года Казахстан и Афганистан с новым уже правительством подписали договор об основах взаимоотношений и сотрудничества.

В 1993 году в Казахстане открылось посольство Афганистана, а в 2003 году казахстанское посольство появилось в Кабуле.

Экс-президент Исламской Республики Хамид Карзай неоднократно посещал Казахстан: в апреле 2004 года, в декабре 2010 для участия в саммите ОБСЕ, а также в июне 2011 года в качестве участника саммита ШОС.

Другой президент, Ашраф Гани, посещал Казахстан трижды. В ноябре 2015 года с официальным визитом, в июне 2017 года и в сентябре 2017-го с целью участия в 1-м Саммите ОИС по науке и технологиям.

В феврале 2020 года на полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Касым-Жомарт Токаев провел очередную встречу с афганским коллегой Ашрафом Гани. Кроме того, в январе 2013 года в Астане и в мае 2015 года в Кабуле и в апреле 2017 года в Астане состоялись три раунда политических консультаций между МИДом Казахстана и Афганистана. Сегодня стороны продолжают взаимную поддержку в рамках международных организаций. Правда, одной из этих сторон стало религиозно нетерпимое радикальное движение.

Real politics

Казахстан и Афганистан разделяют 1,5 тыс. км. Страны не имеют общих границ. Однако у них есть общие соседи – Туркменистан и Узбекистан. Кроме того, Казахстан – крупнейший донор Исламской Республики в Центрально-Азиатском регионе.

Отвечая на вопрос о том, есть ли риски террористической угрозы для нашей страны, директор Института азиатских исследований Султан Акимбеков отметил, что в настоящий момент таких рисков нет. И о том, что будет потом, через пять или десять лет, сейчас говорить сложно.

"Кто мог сказать два года назад, что прежнее правительство так быстро падет? В целом, талибы контролируют ситуацию в Афганистане. Они много раз говорили, что у них нет планов на Центральную Азию. Это главным образом пуштунское движение. У него интересы внутри страны". Директор Института азиатских исследований Султан Акимбеков

При этом эксперт подчеркнул, что "Талибан" – все еще запрещенное движение, и официально его пока не признали.

Акимбеков напомнил, что с его представителями уже встречались министры многих стран, включая Китай, Иран, Россию, страны Персидского залива, Пакистан. Казахстан в свою очередь разрешил талибам занять прежнее афганское посольство.

"Это называется "real politics". Ценности движения мировое сообщество не разделяет, но талибы контролируют страну. Значит, надо с ними поддерживать хоть какие-то отношения. Например, ради гуманитарных целей. Риски могут быть связаны с беженцами. Экономическое положение в Афганистане крайне тяжелое. Если посмотреть на ситуацию в перспективе 10-15 лет, тогда риски могут быть (связаны) с распространением религиозной идеологии на Центральную Азию". Директор Института азиатских исследований Султан Акимбеков

На вопрос о том, не повлияет ли экономическое сотрудничество на имидж нашей страны на международной арене, спикер ответил, что этого не будет. Он пояснил, что международное сообщество очень осторожно, но все-таки ищет пути взаимодействия с талибами.

"Например, нужно как-то поставлять в Афганистан продовольствие и критически важные продукты для 35 млн населения. Притом, что в Афганистане не работают банки. Поэтому экономическое взаимодействие с Казахстаном всех устраивает". Директор Института азиатских исследований Султан Акимбеков

Как известно, наркотрафик из Афганистана является одной из главных угроз для Центральной и Средней Азии. В связи с этим Султан Акимбеков напомнил, что в свой прошлый приход к власти во второй половине 1990-х годов талибы достаточно жестко боролись с производством наркотиков. Тогда, собрав рекордные урожаи опиумного мака в первые два года правления, талибы под давлением мировой общественности запретили его выращивать на контролируемой ими территории. Благодаря этому на следующий год в стране произвели в 24 раза меньше опиума.

"Сегодня в Афганистане экономический кризис, и пока талибы говорят о том, что ищут альтернативы для фермеров. Но, судя по заявлениям представителей международных организаций, производство наркотиков за последние два года увеличилось. К традиционному опиуму и производному из него героину пришел еще и метамфетамин. Так что это проблема, понятно, что часть наркотиков идет через Центральную Азию. Хотя, считается, что основные маршруты все-таки проходят через Иран и Пакистан. Конечно, с талибами надо общаться, в том числе по этому поводу". Директор Института азиатских исследований Султан Акимбеков

В чем состоят экономические интересы Казахстана в Афганистане

По словам экономиста Армана Бейсембаева, Афганистан – крупнейший покупатель казахстанского зерна. Кроме того, идет налаживание новых связей со страной, которая сейчас более и менее отстраивается.

"Талибы – это теперь новая власть, они пришли к власти после ухода американцев. Мы видели это в 2021 году, когда улетали самолеты и закрывались военные базы. Тем не менее, какими бы талибы не были "ужасными людоедами", ограничивающими права женщин, закрывающими учебные заведения, но это власть. И рано или поздно, я думаю, всем, в том числе и Казахстану, придется снимать с них ярлык, что они террористы, потому что в Афганистане они становятся уже полноценной властью". Экономист Арман Бейсембаев

Эксперт отметил, что, начиная с 1979 года, когда СССР ввел в Афганистан войска, в стране много лет шла война. Был короткий промежуток спокойствия в конце 90-х, после которого ввели свои войска американцы и попытались отстроить Афганистан.

"США влили в Афганистан огромные средства. С 2001 года после падения башни близнецов американцами в общей сложности, в том числе в социальную сферу, было вложено около триллиона долларов. И, конечно, все это не просто так. Не надо воспринимать Афганистан, как безжизненную страну, которая лежит вся в руинах, и там ничего не движется с места. Понятное дело, афганцы пытались как-то восстановить жилье, худо-бедно отстраивали инфраструктуру, поэтому там в любом случае есть экономическая активность". Экономист Арман Бейсембаев

Также, по мнению экономиста, это потенциально большой и растущий рынок, пока еще ненасыщенный, но со своей экономикой. Может, она не будет развиваться какими-то бешеными темпами, хотя для это есть все шансы.

"Понятно, что какое-то время все это было придавлено боевыми действиями и, пока стреляют пушки, экономика не очень хочет расти. А теперь, когда там более или менее налаживается мирная жизнь, естественно, появляется необходимость строить дома, дороги, восстанавливать бизнес и создавать инфраструктуру – школы, больницы, детские сады, учебные заведения и т.д. То есть все, что было разрушено, нужно восстанавливать. А это, опять же, спрос на специалистов, на энергию, и Афганистан может стать одним из достаточно крупных покупателей казахстанских энергоносителей". Экономист Арман Бейсембаев

Экономист подчеркнул, что афганцы нуждаются в продовольствии. Помимо всего прочего, Афганистан может стать покупателем всего остального, что производит Казахстан в агропромышленном комплексе.

"Там ездят машины, летают самолеты, а значит, нужна солярка и бензин. Все эти ресурсы нужно будет откуда-то брать, соответственно, все будет покупаться, в том числе у Казахстана, за твердую валюту, за деньги. И поэтому в этом смысле экономические интересы очень большие. Под экономический рост нужно все больше ресурсов – продовольственных, непродовольственных, нужна будет бытовая техника, станки, оборудование, и все это нужно поставлять в страну. Как вариант, они будут покупать это у нас. Как бы там не было, по сравнению с Афганистаном мы намного более продвинутая страна, у нас есть свои специалисты, спрос на которых будет расти в Афганистане. Такая вот возможность, обмен опытом, что-то продать и заработать". Экономист Арман Бейсембаев

Говоря о перспективах, то сегодня с Афганистаном сотрудничает не только Казахстан, но и Китай. Он рассматривает Афганистан как один из ключевых рынков, куда можно вкладываться. Уже сейчас этот процесс начинается, но в будущем туда пойдут огромные инвестиции, потому что это пустой рынок.

"В какую сферу не вложись, будут безумные прибыли, а любые вложения отобьются очень быстро, это тоже надо понимать. Поэтому Казахстан тоже хочет в этом поучаствовать, почему бы и нет. Внешнеполитическая деятельность подразумевает, что страна ищет источники инвестиций, где Казахстан может что-то открыть или поставлять". Экономист Арман Бейсембаев

Арман Бейсембаев считает, что, помимо этого, надо понимать, что для того же Китая рынок Афганистана также интересен своими недрами.

"Предположительно в недрах Афганистана лежит золото, металлы, в том числе редкоземельные, на 10 триллионов долларов, если не больше. Поэтому тот, кто будет контролировать этот рынок, будет контролировать весь хайтек в мире. Китай, конечно, задавит эту область, но Казахстан также может занять какие-то ниши, и что-то на этом зарабатывать". Экономист Арман Бейсембаев

Между тем Казахстан заявляет о развитии сотрудничества с Афганистаном, которым управляет запрещенный в нашей стране талибан. Отвечая на вопрос о возможности признания нашей страной легитимности правительства Афганистана, экономист отметил, что на официальном уровне этого пока не произошло.

"Это политика и всего лишь вопрос времени, когда к этому придут, в том числе и ООН, придется признать талибан официальной властью. Например, Россия, в прошлом году пригласила талибов на Петербургский международный экономический форум. Тогда весь мир смеялся над этим. Но это первый шаг к тому, что хотите или нет, но всем придется признать талибов. Потому что они не собираются никуда уходить, и десятилетиями отворачиваться от них и делать вид, что их не существует, не получится. Политика таких вещей не терпит, так как это новая реальность Афганистана, с которой придется как-то мириться". Экономист Арман Бейсембаев

Кроме этого, Арман Бейсембаев подчеркнул, что экономика и политика – это взаимосвязанные сферы.

"Если вы хотите иметь экономические связи с той или иной страной, вы не можете на политическом уровне признавать их террористами, потому что, как тогда вы будете выглядеть в глазах всего остального мира? То есть вы с ними работаете, зарабатываете и получаете деньги, но при этом в ваших законах прописано, что они террористы. Возникнет вопрос о том, кто тогда вы?". Экономист Арман Бейсембаев

Экономист пояснил, что понадобится время, чтобы приводить все процессы в единообразие, но рано или поздно придется признать власть талибов. Вопрос только в том, кто первый пойдет "под танк". В целом, реалии таковы, что, несмотря на свою международную репутацию и имидж, талибы сегодня являются реальной силой и одним из определяющих векторов афганской политики. Конечно, дальнейшее развитие ситуации в стране во многом зависит от их действий. Поэтому очевидно, что диалог с движением необходим.