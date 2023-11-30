Как Казахстан развивает взаимовыгодное сотрудничество с Афганистаном

Казахстан поддерживает тесные отношения с Афганистаном в большей мере, чем какая-либо другая центральноазиатская страна. Эксперты отмечают, что страны заинтересованы в наращивании торговых отношений с Афганистаном и всецело поддерживают активное сотрудничество, сообщает Zakon.kz.

Исламская Республика Афганистан – один из важнейших торговых партнеров Республики Казахстан, несмотря на то, что Афганистан является страной с высокими геополитическими и внутриполитическими рисками.



Казахстан рассматривает возможное участие отечественных компаний в экономических проектах, реализуемых в Афганистане: в транспортной, горнорудной, телекоммуникационной и сельскохозяйственной сферах.

Устойчивое развитие Афганистана – залог стабильности у соседей

По словам политолога, директора Института прикладных этнополитических исследований Талгата Калиева, устойчивое развитие региона зависит от стабильности каждой страны. Поэтому все соседи Афганистана заинтересованы в его благополучии.

"Это особенно важно в контексте развития Транскаспийского транспортного коридора, поскольку именно стабильность и безопасность станут главными условиями для привлечения инвестиций в развитие и модернизацию инфраструктуры стран-участников, в расширение пропускной способности коридора и увеличение объемов транзита". Талгат Калиев

Он также считает, что сотрудничество с Афганистаном для большинства стран сегодня базируется на modus vivendi, формате сотрудничества без официального признания и установления дипломатических отношений.

"И для Казахстана это жизненно необходимо, чтобы не допустить развития сценариев социально-гуманитарной катастрофы в Афганистане и превращения его в территорию нестабильности и угроз для соседей и всего региона". Талгат Калиев

Кроме того, Казахстан поддерживает и активно участвует в усилиях ООН по преодолению гуманитарного кризиса в Афганистане. В ноябре-декабре 2021 года Продкорпорация в рамках Всемирной продовольственной программы при ООН отгрузила 20 тыс. тонн казахстанской пшеничной муки в Афганистан.

"Афганский рынок является традиционным рынком сбыта казахстанской пшеницы и муки. В этой связи сотрудничество между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Афганистан в области сельского хозяйства ведется постоянно", – рассказали в Департаменте инвестиционной политики МСХ РК.

Известно, что наибольшую долю казахстанского экспорта составляют поставки муки и пшеницы. В 2022 году Афганистан импортировал 1,28 млн тонн казахстанской муки, возглавив тройку основных стран-потребителей этого продукта наряду с Узбекистаном и Таджикистаном.

Цифры

Товарооборот Казахстана с Афганистаном по продукции агропромышленного комплекса (АПК) за 2022 год составил 867,1 млн долл. США. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года (453,3 млн долл. США) отмечается его увеличение почти в два раза.

"Объем экспорта из Казахстана в Афганистан за 2022 год составил 859 млн долл. США, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года (448,3 млн долл. США)". Департамент инвестиционной политики МСХ РК

Если проследить экономические отношения стран в цифрах, то наблюдается следующая картина: основной объем экспорта в Афганистан приходится на муку пшеничную или пшенично-ржаную (экспорт осуществлен на сумму 554,4 млн долл. США, было экспортировано в объеме 1,3 млн тонн).

Прочие товары:

пшеница и меслин – на сумму 194,3 млн долл. США (686,7 тыс. тонн);

овощи бобовые – на сумму 31,7 млн долл. США (59,6 тыс. тонн);

семена льна – на сумму 31,1 млн долл. США (64,2 тыс. тонн);

масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое – на сумму 28,7 млн долл. США (17,5 тыс. тонн).

Объем импорта из Афганистана в Казахстан за 2022 год составил 8,1 млн долл. США, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года (4,9 млн долл. США).

Основной объем импорта приходится на следующие товары:

воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих, или вкусо-ароматических веществ, – на сумму 4,6 млн долл. США (10,4 тыс. тонн);

виноград – на сумму 1,1 тыс. долл. США (2,5 тыс. тонн);

фрукты сушеные – на сумму 942,5 тыс. долл. США (1 тыс. тонн);

соки фруктовые – на сумму 278,5 тыс. долл. США (451,4 тонн);

огурцы и корнишоны – на сумму 258,1 тыс. долл. США (244,2 тонн).

Согласно данным текущего года, за январь-июнь 2023 года товарооборот Казахстана с Афганистаном по продукции АПК составил 313,1 млн долл. США. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года он уменьшился на 18,2% (383,1 млн долл. США).

Объем экспорта из Казахстана в Афганистан за январь-июнь 2023 года составил 304,5 млн долл. США, что на 19,7% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (379,5 млн долл. США).

Основной объем экспорта приходится на:

муку пшеничную или пшенично-ржаную – на сумму 184,9 млн долл. США (576,4 тыс. тонн);

пшеницу и меслин – на сумму 85,6 млн долл. США (322,5 тыс. тонн);

овощи бобовые – на сумму 11,3 млн долл. США (25,6 тыс. тонн);

масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции – на сумму 8,6 млн долл. США (7,8 тыс. тонн);

семена льна – на сумму 7,1 млн долл. США (18,6 тыс. тонн).

Объем импорта из Афганистана в Казахстан за январь-июнь 2023 года составил 8,6 млн долл. США, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года (3,6 млн долл. США).

Основной объем импорта из Афганистана в Казахстан приходится на:

воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих, или вкусо-ароматических веществ, – на сумму 7,3 млн долл. США (18,8 тыс. тонн);

лук – на сумму 478,1 тыс. долл. США (1,5 тыс. тонн);

растения и их части (включая семена и плоды), используемые в основном в парфюмерии, – на сумму 324,2 тыс. долл. США (1 тыс. тонн);

виноград сушеный – на сумму 170,1 тыс. долл. США (370,3 тонны);

соки и экстракты растительные – на сумму 72,9 тыс. долл. США (719,7 тонны).

Казахстан и Афганистан намерены и в дальнейшем расширять торгово-экономическое сотрудничество.

3 августа 2023 года в Астане состоялся Казахстанско-Афганский бизнес-форум, на котором также активно обсуждались перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества. В его проведении были заинтересованы обе стороны.

По словам заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК Серика Жумангарина, представившего доклад по развитию экономики стран на форуме, Афганистан для Казахстана выступает приоритетным рынком сбыта муки, на который приходится 70% от общего объема экспорта муки.

Он отметил, что в настоящее время виден тренд на диверсификацию экспортной корзины. По расчетам министерства, Казахстан имеет экспортный потенциал поставок в Афганистан на сумму $500 млн по товарам пищевой, нефтехимической, химической, металлургической, легкой, машиностроительной отраслей.