В Казахстане изменились правила проведения ЕНТ

Приказом министра науки и высшего образования внесены изменения в Правила проведения единого национального тестирования и оказания госуслуги "Выдача сертификата о сдаче ЕНТ", сообщает Zakon.kz.

В частности, вносятся поправки в пункт, касающийся участия в ЕНТ в бумажном или электронном формате детей и лиц с инвалидностью (с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата).

Участвовать в ЕНТ они смогут при наличии документа об установлении инвалидности, которое прикрепляют в программное обеспечение приема заявлений на ЕНТ и дополнительно указывают о необходимости предоставления помощника, не являющимся учителем предметов, сдаваемых в рамках ЕНТ для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с нарушением зрения, функций опорно-двигательного аппарата или специалиста, владеющего жестовым языком для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с нарушением слуха.

Также говорится, что поступающие в вузы сдают ЕНТ по истории Казахстана, математической грамотности, грамотности чтения (язык обучения) и двум профильным предметам, за исключением поступающих на группу образовательных программ, требующие творческой подготовки.

Поступающие на группу образовательных программ, требующие творческой подготовки сдают ЕНТ по истории Казахстана, грамотности чтения (язык обучения).

Вместе с тем поступающие на родственные направления подготовки по образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки обучения сдают ЕНТ по общепрофессиональной и специальной дисциплинам, за исключением поступающих на группу образовательных программ, требующие творческой подготовки.

Поступающие на родственные направления подготовки по группам образовательных программ, требующие творческой подготовки, предусматривающие сокращенные сроки обучения, сдают ЕНТ по специальной дисциплине.

Обучающиеся ОВПО (вуза) по группе образовательных программ, требующие творческой подготовки, и желающих перевестись на другие группы образовательных программ на платной основе сдают ЕНТ по двум профильным предметам, за исключением желающих перевестись на группы образовательных программ по области образования "Педагогические науки".

Студенты ОВПО, желающие перевестись на группу образовательных программ области образования "Педагогические науки" сдают ЕНТ по истории Казахстана, математической грамотности, грамотности чтения (язык обучения) и двум профильным предметам, за исключением переводящихся на группу образовательных программ, требующих творческой подготовки.

Также говорится, что поступающие сдают ЕНТ по желанию на казахском или русском или английском языках, за исключением поступающих на родственные направления подготовки по образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки обучения, которые сдают ЕНТ на русском или казахском языках. При этом для поступающих, которые сдают ЕНТ на английском языке, тестирование по истории Казахстана проводится по желанию на казахском или русском языках.

Для выпускников организаций среднего и технического и профессионального или послесреднего образования, за исключением поступающих по образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки обучения, количество тестовых заданий ЕНТ составляет:

по истории Казахстана – 20 (было 15);

по математической грамотности – 15;

по грамотности чтения (язык обучения) – 15 (было 20);

по первому профильному предмету – 35;

по второму профильному предмету – 35.

Для студентов ОВПО по группе образовательных программ, требующие творческой подготовки, и желающих перевестись на другие группы образовательных программ на платной основе количество тестовых заданий ЕНТ составляет:

по первому профильному предмету – 35;

по второму профильному предмету – 35.

Уточняется, что поступающим, подавшим заявления для участия в ЕНТ, но не принявшим участие в тестировании, предоставляется возможность участия в один из последующих дней в период проведения ЕНТ при наличии места в аудитории в дни проведения тестирования (в бумажном тестировании с соответствующим языком тестирования) по следующим уважительным причинам:

при наличии заключения врачебно-консультационной комиссии, по состоянию здоровья;

при наличии документов, подтверждающих смерть близких родственников;

при чрезвычайных ситуациях.

При этом:

в бумажном формате поступающий подает заявление для повторной сдачи ЕНТ на имя председателя государственной комиссий, приложив необходимые документы;

в электронном формате поступающий подает заявление для повторной сдачи ЕНТ на имя директора Национального центра тестирования, приложив необходимые документы.

Указывается, что для осуществления контроля за соблюдением правил проведения ЕНТ в организации определяемым уполномоченным органом в области образования направляются администраторы тестирования, наблюдатели из числа сотрудников уполномоченного органа в области образования, других заинтересованных государственных органов и ведомств, представителей институтов гражданского общества, неправительственных организаций.

Оценивание ответов тестовых заданий ЕНТ по образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки обучения, осуществляется следующим образом:

в тестовых заданиях с одним правильным ответом при выборе правильного ответа оценивается в один балл;

при выборе одного и более неправильных ответов оценивается в ноль баллов.

в тестовых заданиях с одним или несколькими правильными ответами (не более трех правильных ответов):

- с одним правильным ответом при выборе правильного ответа оценивается в два балла;

- с одним правильным ответом при выборе одного правильного ответа и одного неправильного ответа оценивается в один балл;

- с одним правильным ответом при выборе двух и более неправильных ответов оценивается в ноль баллов;

- с двумя правильными ответами при выборе двух правильных ответов оценивается в два балла;

- с двумя правильными ответами при выборе одного правильного ответа оценивается в один балл;

- с двумя правильными ответами при выборе одного правильного ответа и одного неправильного ответа оценивается в один балл;

- с двумя правильными ответами при выборе двух правильных ответов и одного неправильного ответа оценивается в один балл;

- с двумя правильными ответами при выборе двух и более неправильных ответов оценивается в ноль баллов;

с тремя правильными ответами при выборе трех правильных ответов оценивается в два балла;

с тремя правильными ответами при выборе двух правильных ответов оценивается в один балл;

с тремя правильными ответами при выборе двух правильных ответов и одного неправильного ответа оценивается в один балл;

с тремя правильными ответами при выборе трех правильных ответов и одного неправильного ответа оценивается в один балл;

с тремя правильными ответами при выборе двух и более неправильных ответов оценивается в ноль баллов.

При проведении ЕНТ в электронном формате, поступающие запускаются в здание по одному, при этом производится идентификация личности поступающего через сканер объемно-пространственной формы лица человека и предоставляется документ, удостоверяющий личность и справка об окончании школы в текущем году лиц, не достигших 16 лет.

При запуске на тестирование используются металлоискатели ручного и рамочного типа в рамках обеспечения безопасности поступающих при проведении тестирования, а также недопущения проноса ими в здание следующих запрещенных предметов: мобильные средства связи (пейджер, сотовые телефоны, планшеты, iPad (Айпад), iPod (Айпод), SmartPhone (Смартфон), рации, ноутбуки, плейеры, модемы (мобильные роутеры), смарт часы, смарт очки, фитнес-браслеты (трекеры), диктофон, наушники проводные, беспроводные, микронаушники, беспроводные видеокамеры, GPS (ДжиПиЭс) навигаторы, GPS (ДжиПиЭс) трекеры, устройства удаленного управления, а также другие устройста обмена информацией, работающие в следующих стандартах: GSM (ДжиСиМ), 3G (3 Джи), 4G (4 Джи), 5G (5 Джи), VHF (ВиЭйчЭф), UHF (ЮЭйчЭф), Wi-Fi (Вай-фай), GPS (ДжиПиЭс), Bluetooth (Блютуз), Dect (Дект).

Также не допускается заносить в здание тестирования следующие предметы: шпаргалки, учебно-методическую литературу, таблицу Менделеева и растворимости солей, калькулятор, бумаги формата А0-А10.

При этом из правил исключили два пункта о том, что ЕНТ для поступающих на родственные направления подготовки по образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки обучения, проводится по желанию на казахском или русском языках по общепрофессиональной и специальным дисциплинам.

Также исключен пункт: ЕНТ для лиц, поступающих на группу образовательных программ, требующие творческой подготовки, по родственным направлениям подготовки по образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки обучения, проводятся по специальной дисциплине.

Приказ вводится в действие с 25 апреля 2023 года.