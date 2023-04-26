Холдинг "Байтерек" активно развивает сотрудничество с итальянскими партнерами

26 апреля в Милане, Италия, состоялся Казахстанско-Итальянский бизнес-форум. В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Нурболат Айдапкелов и председатель правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Меиржан Юсупов.

На форуме Нурболат Айдапкелов выступил на панельной сессии на тему "Инвестиционные возможности и финансовые инструменты поддержки Холдинга "Байтерек". Он отметил, что по итогам 2022 года Аграрной кредитной корпорацией предоставлено займов на 725 миллионов евро, а КазАгроФинанс передал в лизинг 6806 единиц техники на сумму 353 миллионов евро. Более половины переданной техники произведено в Казахстане. Клиентами дочерних компаний Холдинга "Байтерек" являются более 88 тысяч сельхозтоваропроизводителей, средний размер кредита составляет 54 тысячи евро.

Агропромышленный комплекс Казахстана является одним из наиболее привлекательных секторов для вложения инвестиций, в том числе для итальянских инвесторов. Ключевыми факторами этого являются богатые земельные ресурсы и выгодное географическое расположение, позволяющее итальянским производителям сельскохозяйственной продукции выходить на быстрорастущие рынки Китая, ЕАЭС и стран Персидского залива.

С 2008 года с участием организаций группы Холдинга "Байтерек" казахстанские сельхозтоваропроизводители сотрудничают с компаниями Италии. За это время профинансировано приобретение яблоневых саженцев, сельхозтехники и оборудования, импортированных из Италии на общую сумму 29 млн евро.

Нурболат Айдапкелов обратил внимание итальянских инвесторов на следующие привлекательные для финансирования направления АПК: производство мяса птицы, переработка мяса говядины, производство сыров и творога, производство сахара, рыбоводство, интенсивные сады по выращиванию яблок, молочно-товарные фермы, откормочные площадки, репродукторы, теплицы, переработка растениеводства и орошение.

Учитывая опыт сотрудничества в сфере АПК между казахстанско-итальянскими компаниями более 15 лет, Холдинг "Байтерек" рад дальнейшему развитию двусторонних деловых отношений и готов рассмотреть конкретные предложения по финансированию проектов в агропромышленном комплексе в рамках действующих программ кредитования, и укрепить партнерские взаимоотношения по совместным деловым инициативам.