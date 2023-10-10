Холдинг "Байтерек" расширяет сотрудничество с чешскими инвесторами

На казахстанско-чешском бизнес форуме первый заместитель председателя правления Нацхолдинга "Байтерек" Нурболат Айдапкелов рассказал, что АПК Казахстана является одним из наиболее привлекательных секторов для вложения инвестиций, в том числе для инвесторов из Чехии, сообщает Zakon.kz.

На казахстанско-чешском бизнес форуме первый заместитель председателя правления Нацхолдинга "Байтерек" Нурболат Айдапкелов презентовал деятельность Холдинга, как основного финансового оператора правительства Казахстана, оказывающего поддержку приоритетным отраслям экономики, в том числе сельскому хозяйству.

Так, Нурболат Айдапкелов рассказал участникам Форума, что АПК Казахстана является одним из наиболее привлекательных секторов для вложения инвестиций, включая инвесторов из Чехии.

"Ключевыми факторами, влияющими на привлекательность сектора АПК Казахстана для инвестиций иностранных компаний, являются богатые земельные ресурсы, а также выгодное географическое расположение". Нурболат Айдапкелов

По его словам, в настоящее время АПК Казахстана считается одним из наиболее привлекательных секторов для вложения инвестиций, в том числе для чешских инвесторов, а именно: производство мяса птицы, переработка мяса говядины, производство сыров и творога, производство сахара, рыбоводство, интенсивные сады по выращиванию яблок, молочно-товарные фермы, откормочные площадки, репродукторы, теплицы, переработка растениеводства и орошение.

Казахстанские аграрии взаимодействуют с компаниями из Чешской Республики уже более 15 лет, в том числе при содействии Холдинга "Байтерек".

Презентуя портфельные активы Холдинга, первый заместитель председателя правления Холдинга отметил Банк Развития Казахстана, ориентированный на поддержку крупных проектов в обрабатывающих отраслях экономики, включая АПК, и предоставляющий кредиты на сумму от 7 млн долларов США, со сроком выдачи до 20 лет.

По линии Qazaqstan Investment Corporation совместно с международными институциональными инвесторами эффективно ведется управление фондами private equity, предоставляющими финансирование компаниям в различных секторах экономики, в том числе в сфере АПК.

Аграрная кредитная корпорация финансирует посевные и уборочные работы, инвестиционные проекты, фондирует финансовые институты. Аграрная кредитная корпорация предоставляет займы суммой от 2 тыс. долларов США с льготными ставками вознаграждения 6% (с учетом субсидирования), на срок до 10 лет и с льготными периодами погашения до 36 месяцев.

Вместе с тем, КазАгроФинанс, выступает крупнейшим в Казахстане лизинговым институтом, занимающим около 90% рынка лизинга сельхозтехники и оборудования. Компания поддерживает фермеров при приобретении в лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования на льготных условиях.

"С начала деятельности дочерних организаций Холдинга - Аграрной кредитной корпорации и Казагрофинанс поддержан импорт сельхозтехники, оборудования и крупного рогатого скота (КРС) из Чешской Республики на общую сумму 17,3 млн. долларов США". Нурболат Айдапкелов.

На сегодня ссудный портфель дочерних организаций, финансирующих АПК, составляет порядка 3,3 млрд долларов США. Клиентами дочерних компаний холдинга "Байтерек" являются более 90 тысяч сельхозтоваропроизводителей, средний размер кредита составляет 61 тысячу долларов США.

Фото: пресс-служба холдинга "Байтерек"

"Учитывая опыт сотрудничества в сфере АПК между казахстанско-чешскими компаниями более 15 лет, мы заинтересованы в дальнейшем развитии двусторонних торгово-инвестиционных отношений и готовы рассмотреть конкретные предложения по финансированию проектов в АПК в рамках действующих программ кредитования". Нурболат Айдапкелов.

Также 3 октября на заседании правительства первый заместитель председателя правления Нацхолдинга сообщил, что с начала этого года "Байтерек" профинансировал с начала года более 30 проектов в обрабатывающей промышленности.