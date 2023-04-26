Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане приостановят услуги по недвижимости с 5 по 9 мая

С 5 до 9 мая не будут доступны услуги по недвижимости Фото: gov.kz
НАО "Правительство для граждан" в связи с техническими работами по переходу на новую систему Единого государственного кадастра недвижимости с 5 по 9 мая на портале eGov.kz и в eGov Mobile приостановит услуги по недвижимости, сообщает Zakon.kz.

В частности, будут не доступны следующие услуги:⠀

  • оформить договор купли-продажи жилья у нотариуса и другие сделки, связанные с недвижимостью;
  • зарегистрировать право собственности на жилье;
  • оформить залог при покупке квартиры в ипотеку, а также прекращение залога;
  • наложить юридические притязания и аресты;
  • прописаться в квартире;
  • техническое обследование объектов недвижимости — вызов техника;
  • запросить все сведения о регистрации недвижимости.

Вместе с тем указанные услуги также не будут доступны в ЦОНах на бумажном носителе с 5 по 9 мая текущего года.

Также в эти дни будет приостановлен прием документов на оформление и техническое обследование недвижимости в системах нотариусов, налоговых, банков второго уровня и органов исполнительного производства Министерства юстиции РК.

Читайте также

Главное за день: квоты при поступлении в вузы, повышение тарифов на свет, новые банки

В Казахстане летом увеличат число женских вагонов

Когда в Астане отключат отопление

Лариса Черненко
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кариму Масимову вынесли приговор
Кариму Масимову вынесли приговор
Разработаны правила назначения выплаты на погребение
В Казахстане разработали новые правила назначения выплаты на погребение
какие размеры пособия получают многодетные семьи в 2023 году
Какие размеры пособий получают многодетные семьи в 2023 году
Филипп Киркоров рассказал, что его держит в России
Филипп Киркоров рассказал, что его держит в России
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления