В Казахстане приостановят услуги по недвижимости с 5 по 9 мая

НАО "Правительство для граждан" в связи с техническими работами по переходу на новую систему Единого государственного кадастра недвижимости с 5 по 9 мая на портале eGov.kz и в eGov Mobile приостановит услуги по недвижимости, сообщает Zakon.kz.

В частности, будут не доступны следующие услуги:⠀

оформить договор купли-продажи жилья у нотариуса и другие сделки, связанные с недвижимостью;



зарегистрировать право собственности на жилье;

оформить залог при покупке квартиры в ипотеку, а также прекращение залога;

наложить юридические притязания и аресты;

прописаться в квартире;

техническое обследование объектов недвижимости — вызов техника;

запросить все сведения о регистрации недвижимости.

Вместе с тем указанные услуги также не будут доступны в ЦОНах на бумажном носителе с 5 по 9 мая текущего года.

Также в эти дни будет приостановлен прием документов на оформление и техническое обследование недвижимости в системах нотариусов, налоговых, банков второго уровня и органов исполнительного производства Министерства юстиции РК.