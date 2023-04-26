В Казахстане приостановят услуги по недвижимости с 5 по 9 мая
Фото: gov.kz
НАО "Правительство для граждан" в связи с техническими работами по переходу на новую систему Единого государственного кадастра недвижимости с 5 по 9 мая на портале eGov.kz и в eGov Mobile приостановит услуги по недвижимости, сообщает Zakon.kz.
В частности, будут не доступны следующие услуги:⠀
- оформить договор купли-продажи жилья у нотариуса и другие сделки, связанные с недвижимостью;
- зарегистрировать право собственности на жилье;
- оформить залог при покупке квартиры в ипотеку, а также прекращение залога;
- наложить юридические притязания и аресты;
- прописаться в квартире;
- техническое обследование объектов недвижимости — вызов техника;
- запросить все сведения о регистрации недвижимости.
Вместе с тем указанные услуги также не будут доступны в ЦОНах на бумажном носителе с 5 по 9 мая текущего года.
Также в эти дни будет приостановлен прием документов на оформление и техническое обследование недвижимости в системах нотариусов, налоговых, банков второго уровня и органов исполнительного производства Министерства юстиции РК.
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