Спецназ обезвредил мужчину, взявшего в заложники сожительницу и дочь в Караганде

Бойцы спецподразделения "Арлан" обезвредили мужчину, взявшего в заложники сожительницу и двухлетнюю дочь, сообщает Zakon.kz.

26 апреля около 12:00 в Железнодорожный отдел полиции УП города Караганды поступило сообщение о конфликте, возникшем в одной из квартир многоэтажного дома. 24-летний мужчина, угрожая ножом, насильно удерживает в квартире 21-летнюю сожительницу и свою двухлетнюю дочь. Требований он не предъявлял.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Переговоры со злоумышленником велись более трех часов, но мужчина на уговоры не реагировал. Так как жизням заложников угрожала реальная опасность, полицейские вынуждены были предпринять экстренные меры.





"Сотрудники ДЧС взломали входную дверь, после чего бойцы спецподразделения "Арлан" проникли в квартиру и задержали подозреваемого. Предположительно он находился в состоянии наркотического опьянения. Потерпевшие – женщина и ребенок – не пострадали и помещены в кризисный центр, где им оказывается психологическая помощь". Замначальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин

По данному факту начато досудебное расследование по п. 3 ч. 2 ст. 126 УК РК "Незаконное лишение свободы с применением насилия, опасного для жизни или здоровья". В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Ранее в Карагандинской области по делу об убийстве юриста "АрселорМитталТемиртау" были задержаны двое подозреваемых.