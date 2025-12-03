#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
503.89
587.54
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
503.89
587.54
6.48
Происшествия

Смерть после свадьбы: в Караганде вынесли приговор мужчине за убийство своей сожительницы

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 03:13 Фото: Zakon.kz
В Караганде осудили 42-летнего мужчину, жестоко убившего свою сожительницу, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Седьмой канал", это произошло в июне этого года. Пара жила гражданским браком и в тот день они отправились на свадьбу общей дочери, но после праздника дома начался скандал.

По словам близких, мужчина сильно избил свою гражданскую жену, нанося удары стулом и ранения ножом. В частности, порезал ей лицо и шею. Затем привел в порядок себя и квартиру и вызвал скорую помощь.

"Спасти 40-летнюю женщину не удалось. У нее остались трое дочерей, младшей из которых 15 лет. Они не понимают, почему их мать постоянно прощала побои и сходилась с тираном", – говорится в репортаже.

В итоге мужчину осудили на 18 лет тюрьмы, однако, он подал апелляцию, чтобы смягчить приговор.

3 декабря в Алматы в результате ДТП погибла фельдшер скорой медицинской помощи Насиб Джанабаева.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Спецназ обезвредил мужчину, взявшего в заложники сожительницу и дочь в Караганде
19:11, 26 апреля 2023
Спецназ обезвредил мужчину, взявшего в заложники сожительницу и дочь в Караганде
К 7,5 годам приговорили подростка за продажу наркотиков в Караганде
12:48, 19 января 2023
К 7,5 годам приговорили подростка за продажу наркотиков в Караганде
Житель Караганды обчистил квартиру сожительницы, пока она была в роддоме
12:09, 25 декабря 2023
Житель Караганды обчистил квартиру сожительницы, пока она была в роддоме
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: