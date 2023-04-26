Дания разгромила Казахстан на юношеском ЧМ-2023 по хоккею

После двух побед на мировом первенстве по хоккею во Франции юношеская сборная Казахстана потерпела сокрушительное поражение от представителей Дании со счетом 3:8, сообщает Zakon.kz.

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Это был третий поединок молодых хоккеистов Казахстана (до 18 лет) на групповом раунде чемпионата мира-2023 в первом дивизионе. Встреча закончилась успехом скандинавской сборной – 8:3, этот результат шокировал не только самих хоккеистов, но и многих специалистов. Казахстанцы, которые удачно стартовали на этом турнире, неожиданно, и с крупным счетом, были разгромлены датским коллективом. Начало противостояния не предвещало нокаута, поначалу Семен Симонов вывел казахстанцев вперед.

На шайбу Симонова скандинавы в первом периоде ответили тремя своими. После первого перерыва Адиль Бейсембаев и Александр Ким хабили по шайбе. Но датчане поразили наши ворота трижды.

В заключительном периоде сборная Дании и вовсе нокаутировала подопечных Сергея Старыгина, отличившись еще дважды.





Фото: Instagram/kazakhstanhockey

После этого успеха датчане поднялись на первое место в турнирной таблице чемпионата, у них, как и у нашей сборной, шесть очков. Скандинавы опережают казахстанцев по лучшей разнице забитых и пропущенных шайб.



В стартовых двух матчах Казахстан победил Венгрию – 3:0 и Японию – 5:0. В четвертом туре казахстанские хоккеисты 27 апреля сыграют с Украиной.