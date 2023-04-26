Миллиардные потери бюджета на строительстве дорог предотвратили прокуроры

26 апреля под председательством генерального прокурора Берика Асылова прошло расширенное заседание коллегии, посвященное результатам проверок в сфере автомобильных дорог, сообщает Zakon.kz.

В работе коллегии приняли участие первый вице-премьер Роман Скляр, руководители из Администрации президента, правительства, центральных, местных и правоохранительных органов.





Фото: пресс-служба Генпрокуратуры

На заседании Берик Асылов отметил, что, несмотря на выделение огромных бюджетных средств, качество автодорог вызывает недовольство граждан. Поэтому по поручению президента прокуроры комплексно проверили состояние автодорог, начиная от планирования и до приемки работ.



По его словам, итоги проверок вскрыли массу нарушений, в том числе факты оплаты заказчиками невыполненных работ, установлены случаи завышения сметной стоимости, отклонения от проектов, несоблюдение строительных норм и др.

По материалам проверок возбуждены уголовные дела, виновные привлекаются к уголовной ответственности, принимаются меры по возмещению ущерба.

К примеру, правоохранительными органами расследуются факты невыполнения работ и хищений при возведении автодорог "Калбатау –Майкапшагай" и "Караганда – Балхаш".

Эти участки дорог протяженностью более 800 км строятся за счет средств внешних займов консорциумами с иностранным участием, в рамках которых ТОО "СП КазГерСтрой" (аффилировано со структурами Сатыбалды К.) привлекалось в качестве соисполнителя работ.

Только по проекту "Калбатау – Майкапшагай" ТОО "СП КазГерСтрой" значительную часть аванса в 21,4 млрд тенге потратило на другие, не связанные с автодорогой цели, в том числе оплату кредита. Для этого подрядчик использовал подозрительные схемы вывода капитала.

Вне уголовного дела по актам прокуроров возвращены государству и предотвращены потери бюджета порядка 35 млрд тенге, в дисциплинарном и административном порядке наказано более 600 человек.

Так, в Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях прокуроры пресекли решение местных властей отремонтировать не нуждающиеся в улучшении участки дорог районного и областного значения, тем самым предупредив необоснованную трату из бюджета около 1 млрд тенге.

Как сообщается, по выявленным системным нарушениям Генеральная прокуратура внесла представление в правительство.

О мерах по исправлению ситуации в дорожной сфере на заседании коллегии заслушаны министр индустрии и инфраструктурного развития, председатель Комитета автомобильных дорог и руководитель АО "НК "КазАвтоЖол".

Однако генеральный прокурор отметил, что одними карательными мерами положение не изменить, необходима коренная перестройка всей сферы.

В этой связи высшим надзорным органом совместно с правительством выработан ряд следующих инициатив по реформированию дорожно-транспортной инфраструктуры.

Первое. Для решения проблемы дефицита финансирования дорожных проектов предложено создать Дорожный фонд, где будут аккумулированы транспортные налоги, акцизы на топливо, сборы от платных дорог, суммы штрафов, возмещенного ущерба в сфере автодорог и другие поступления.

Второе. В целях преодоления дефицита строительных материалов (в т.ч. битума) и продления срока эксплуатации предложено перейти на автодороги с бетонным покрытием для республиканской сети с сохранением асфальта для местных и уличных дорог.

Третье. Усилить контроль качества транспортных путей посредством полного их охвата государственной экспертизой и введения независимого общественного мониторинга дорожно-строительных работ.

Четвертое. Учитывая неэффективность действующей модели технадзора за строительством дорог, в качестве пилотного проекта передать его Центру качества дорожных активов.

Пятое. Увеличить финансирование науки автодорожной отрасли, что позволит широко внедрить передовые технологии возведения дорог и др.

Для реализации указанных предложений Берик Асылов и Роман Скляр подписали Дорожную карту на 2023-2024 годы с закреплением ответственных должностных лиц.



Контроль за реализацией Дорожной карты возложен на Министерство индустрии и инфраструктурного развития и Генеральную прокуратуру.