В Генпрокуратуре озвучили список стран, откуда экстрадируют разыскиваемых казахстанцев

Под председательством Генерального прокурора Берика Асылова состоялось заседание Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

На мероприятии были рассмотрены вопросы эффективности деятельности правоохранительных и специальных государственных органов по розыску лиц, скрывшихся от дознания, следствия и суда за 2021–2022 годы и истекший период 2023 года.

В работе Координационного совета приняли участие представители Верховного Суда, руководители правоохранительных и специальных государственных органов, министерства цифрового развития и другие ответственные лица, прокуроры областей и руководители территориальных органов уголовного преследования.

"Одним из ключевых факторов реализации принципа неотвратимости наказания за любые правонарушения, как главного признака построения Справедливого государства, является эффективный розыск граждан, скрывшихся от уголовного преследования". Берик Асылов

Генпрокурор отметил, что в сфере розыска преступников достигнуты определенные результаты.

С начала года уже задержаны 2552 преступника, среди них 30 лиц, обвиняемых в совершении убийств, 81 – грабежей, 15 – разбойных нападений, 384 – мошенничества, 82 – наркопреступления.

Кроме того, в результате скоординированной деятельности и тесного взаимодействия с международными партнерами из иностранных юрисдикций возвращено более 100 лиц, подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях, в том числе убийствах, изнасилованиях, создании финансовых пирамид, организованных преступных групп.

"При этом, несмотря на отсутствие договоров о выдаче, в т.г. удалось экстрадировать 7 разыскиваемых, в том числе из Германии, Камеруна, Польши и Швеции. В настоящее время ведется работа по экстрадиции разыскиваемых из Аргентины, Бразилии, Германии, Грузии, Испании, ОАЭ, Польши, России, Сербии, Турции, Украины, Франции, Чехии и др". Берик Асылов

Также отмечена важность широкого внедрения в розыскную работу применяемых цифровых технологий и максимальной интеграции информационных систем госучреждений и негосударственных организаций, которые должны вовремя сигнализировать органам расследования о получении скрывшимися лицами государственных, банковских, медицинских, транспортных услуг и т.д.

По итогам обсуждения выработан комплекс мер методологического и нормативного характера, направленных на повышение эффективности розыскных мероприятий, в том числе по линии Национального бюро "Интерпол".

"В целом, предложены и другие меры, направленные на улучшение деятельности по розыску преступников", – заключил он.