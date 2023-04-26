Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Алматинской области при жестком столкновении с грузовиком погиб водитель УАЗа

В Алматинской области погиб водитель автомашины УАЗ при столкновении с грузовиком Фото: Zakon.kz
ДТП произошло в Алматинской области, в заповедной зоне недалеко от поселка Куш, сообщает Zakon.kz.

На равнозначном перекрестке на пустынной дороге столкнулись грузовик китайского производства и УАЗик. Грузовик двигался в северном направлении, а УАЗ – на восток.


В Алматинской области погиб водитель автомашины УАЗ при столкновении с грузовиком

Фото: Zakon.kz


Водитель автомашины УАЗ по невыясненным обстоятельствам не пропустил грузовик и произошло жесткое столкновение, после которого оба автомобиля вылетели с дороги.

Грузовик, вылетев с дороги, проехал по логу, а УАЗик летел в этом же направлении вслед за ним, кувыркаясь.


В Алматинской области погиб водитель автомашины УАЗ при столкновении с грузовиком

Фото: Zakon.kz


В результате столкновения УАЗ сильно искорежило и деформировало кузов, а водитель погиб на месте.


В Алматинской области погиб водитель автомашины УАЗ при столкновении с грузовиком

Фото: Zakon.kz

Как рассказал водитель грузовика, он ехал на небольшой скорости, а УАЗ несся на высокой. Он не успел среагировать, чтобы избежать столкновения.


В Алматинской области погиб водитель автомашины УАЗ при столкновении с грузовиком

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что автомобили по этой дороге ездят редко, и столкновения вполне можно было избежать.


В Алматинской области погиб водитель автомашины УАЗ при столкновении с грузовиком

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия работали сотрудники дорожной полиции, криминалист и дознаватель. Они выясняют все обстоятельства ДТП.

Читайте также

Спецназ обезвредил мужчину, взявшего в заложники сожительницу и дочь в Караганде

Убийство юриста "АрселорМитталТемиртау": задержаны двое подозреваемых

После шокирующего видео волонтеров о скотомогильнике полиция начала расследование

Лариса Черненко
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кариму Масимову вынесли приговор
Кариму Масимову вынесли приговор
Разработаны правила назначения выплаты на погребение
В Казахстане разработали новые правила назначения выплаты на погребение
какие размеры пособия получают многодетные семьи в 2023 году
Какие размеры пособий получают многодетные семьи в 2023 году
Филипп Киркоров рассказал, что его держит в России
Филипп Киркоров рассказал, что его держит в России
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления