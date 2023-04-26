В Алматинской области при жестком столкновении с грузовиком погиб водитель УАЗа
На равнозначном перекрестке на пустынной дороге столкнулись грузовик китайского производства и УАЗик. Грузовик двигался в северном направлении, а УАЗ – на восток.
Фото: Zakon.kz
Водитель автомашины УАЗ по невыясненным обстоятельствам не пропустил грузовик и произошло жесткое столкновение, после которого оба автомобиля вылетели с дороги.
Грузовик, вылетев с дороги, проехал по логу, а УАЗик летел в этом же направлении вслед за ним, кувыркаясь.
Фото: Zakon.kz
В результате столкновения УАЗ сильно искорежило и деформировало кузов, а водитель погиб на месте.
Фото: Zakon.kz
Как рассказал водитель грузовика, он ехал на небольшой скорости, а УАЗ несся на высокой. Он не успел среагировать, чтобы избежать столкновения.
Фото: Zakon.kz
Стоит отметить, что автомобили по этой дороге ездят редко, и столкновения вполне можно было избежать.
Фото: Zakon.kz
На месте происшествия работали сотрудники дорожной полиции, криминалист и дознаватель. Они выясняют все обстоятельства ДТП.