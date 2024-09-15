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Юный водитель погиб, врезавшись в дерево в Алматинской области

Юный водитель погиб, врезавшись в дерево в Алматинской области , фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 21:36 Фото: РОСО МЧС РК
В поселке Коккайнар Илийского района Алматинской области 15 сентября произошло смертельное ДТП, сообщает Zakon.kz.

По данным Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК (РОСО), водитель легкового автомобиля, 18-летний молодой человек, не справился с управлением и врезался в дерево.

От полученных травм он скончался на месте до прибытия экстренных служб.

В настоящее время ведется расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось о другом ДТП. Авария с участием Mercedes и грузовика ЗИЛ буквально парализовала движение по Кульджинскому тракту в Алматы. ДТП случилось днем 15 сентября рядом с рынком "Жетысу". 

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